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Ömer Halisdemir'in adını kullanan tantuniciye tepki

Adana'da Şehit Ömer Halisdemir'in fotoğrafının asılı tezgahta "Halis Tantuni" diye satış yapan kişiye tepki gösterilmesi üzerine zabıta ekipleri duruma müdahale etti.

AA | 02.09.2018 - 20:46..
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Seyhan ilçesi Öğretmenler Bulvarı'nda bir kişi "Halis Tantuni" yazılı dizayn ettiği kamyonete, 15 Temmuz gecesi darbeci Tuğgeneral Semih Terzi'yi öldüren şehit Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in fotoğrafını asarak tantuni satmaya başladı.

TEZGAHA EL KONULDU

Çevredeki vatandaşların bu duruma tepki göstermesi üzerine olay yerine gelen Adana Büyükşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, tezgahta bulunan şehidin fotoğrafını çıkartıp, tezgaha el koydu.

Tezgahına el konulan kişi, şehidin fotoğrafını milli duyguyla astığını savundu.

Ömer Halisdemir'in adını kullanan tantuniciye tepki

Ömer Halisdemir'in adını kullanan tantuniciye tepki

Ömer Halisdemir'in adını kullanan tantuniciye tepki

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