Ömer Halisdemir'in adını kullanan tantuniciye tepki

Seyhan ilçesi Öğretmenler Bulvarı'nda bir kişi "Halis Tantuni" yazılı dizayn ettiği kamyonete, 15 Temmuz gecesi darbeci Tuğgeneral Semih Terzi'yi öldüren şehit Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in fotoğrafını asarak tantuni satmaya başladı.
TEZGAHA EL KONULDU
Çevredeki vatandaşların bu duruma tepki göstermesi üzerine olay yerine gelen Adana Büyükşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, tezgahta bulunan şehidin fotoğrafını çıkartıp, tezgaha el koydu.
Tezgahına el konulan kişi, şehidin fotoğrafını milli duyguyla astığını savundu.