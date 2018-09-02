Ömer Halisdemir'in adını kullanan tantuniciye tepki

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, caretta carettaları denizle buluştururken "Bakanlık olarak elimizden ne geliyorsa yapacağız." dedi.

Arka arkaya iki maç birden kaybeden Manchester United, Burnley'yi deplasmanda 2-0 yenerek rahat bir nefes aldı.

Adana'da Şehit Ömer Halisdemir'in fotoğrafının asılı tezgahta "Halis Tantuni" diye satış yapan kişiye tepki gösterilmesi üzerine zabıta ekipleri duruma müdahale etti.

Kasımpaşa, Süper Lig'in 4. haftasında Ankaragücü'nü 2-1 mağlup etti ve ligde 4'te 4 yaparak liderliğe yükseldi.

1 Hafif ticari araç motosikletli gruba çarptı: 7 ölü, 2 yaralı Sakarya'nın Kocaali ilçesinde, hafif ticari araç motosikletli gruba çarptıktan sonra devrildi.

2 Kaş benzersiz güzelliğiyle göz kamaştırıyor Antalya'nın en güzel tatil yerlerinden biri olan Kaş'a yerli ve yabancı turistler büyük ilgi gösteriyor.

3 Halkbank: Ucuz döviz alımı işlemi yapanların hesaplarına bloke koyduk İlk defa böyle bir hata ile karşılaştıklarını dile getiren Halkbank Genel Müdürü Arslan, sebepsiz zenginleşmeye neden olan olayın ardından özel yazılımla işlemleri eski haline getirdiklerini açıkladı.

4 Başkan Erdoğan Türkiye'nin yetiştirdiği teğmenlerle buluştu Başkan Erdoğan, Kırgızistan ziyaretinde Kara Harp Okulu'ndan yeni mezun olan teğmenlerle bir araya geldi.

5 Ahmet Ağaoğlu: Böyle bir futbol oynamamız gerek Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Galatasaray gibi bir takıma karşı kendi sahalarında çok iyi bir skor elde ettiklerini söyledi.

6 Oğulcan Engin tayt giydi Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin giyim tarzıyla konuşulmaya devam ediyor.