Ömer Halisdemir'in anısı Taksim'de yaşatılıyor

Beyoğlu Belediyesi, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Taksim'deki etkinlik alanında, 15 Temmuz şehitlerinin isminin yazılı olduğu platformun önüne, şehit Astsubay Ömer Halisdemir'in heykelini koydu.

ANI DEFTERİNE YAZDILAR

Meydandan geçenler heykele yoğun ilgi gösterirken, vatandaşlar ve turistler Halisdemir'in heykelinin önünde fotoğraf çektirdi. Vatandaşlar, alana konulan anı defterine de 15 Temmuz darbe girişimi ile ilgili düşüncelerini yazdı.

Heykelin 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliklerinin ardından alandan alınacağı öğrenildi.