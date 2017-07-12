taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
103.461
USD
3,5865
EURO
4,1147
ALTIN
140,48
PETR
48,1600

Ömer Halisdemir'in anısı Taksim'de yaşatılıyor

Taksim'deki 15 Temmuz şehitlerinin isminin yazılı olduğu platforma, kahraman şehit Ömer Halisdemir'in heykeli konuldu.

12.07.2017 - 16:36
  1. Haberler
  2. İç Haber

1

Beyoğlu Belediyesi, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Taksim'deki etkinlik alanında, 15 Temmuz şehitlerinin isminin yazılı olduğu platformun önüne, şehit Astsubay Ömer Halisdemir'in heykelini koydu.

ANI DEFTERİNE YAZDILAR

Meydandan geçenler heykele yoğun ilgi gösterirken, vatandaşlar ve turistler Halisdemir'in heykelinin önünde fotoğraf çektirdi. Vatandaşlar, alana konulan anı defterine de 15 Temmuz darbe girişimi ile ilgili düşüncelerini yazdı.

Heykelin 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliklerinin ardından alandan alınacağı öğrenildi.

İlginizi Çekebilir
Çıktığı çatıdan 4,5 saatte indirildi
İzmir'de 8 katlı bir binanın çatısına çıkan 37 yaşındaki Sebahattin A, 4,5 saat boyunca ikna edilemedi.
Tartıştığı komşusunun oğlunu bacağından vurdu
Kocaeli'de komşusuyla tartışan K.K, tabancasıyla ateş açınca komşusunun 12 yaşındaki oğlunu vurdu, küçük çocuk hastaneye kaldırıldı.
Bitlis'te 100 kilo eroin ele geçirildi
Bitlis'te polis tarafından durdurulup arama yapılan kamyonda 100 kilo eroin ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.
Zayıflamak isterken bilincini kaybetti
30 yaşındaki Recep Aygün'ün mide küçültme ameliyatından sonra 14 aydır bilinci yerine gelmedi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Mete Yarar'dan kontrollü darbe diyenlere yanıt

Mete Yarar'dan kontrollü darbe diyenlere yanıt

223
Seda Sayan: Aşk defterini kapattım

Seda Sayan: Aşk defterini kapattım

92
Fetullah Gülen'in bir ayağı çukurda

Fetullah Gülen'in bir ayağı çukurda

344
Talisca: Allah yar ve yardımcımız olsun

Talisca: Allah yar ve yardımcımız olsun

39
Konya'da DEAŞ'ın hücre evine baskın

Konya'da DEAŞ'ın hücre evine baskın

63
Katarlı çiftçilerin Suudi Arabistan'daki develeri telef oldu

Katarlı çiftçilerin Suudi Arabistan'daki develeri telef oldu

129
Marcelo Lyon'a transfer oldu

Marcelo Lyon'a transfer oldu

28
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM