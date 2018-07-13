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Ömer Halisdemir'in babası idam istedi

15 Temmuz darbe girişiminin seyrini değiştiren şehit Ömer Halisdemir'in babası idamın gelmesi gerektiğini söyledi.

Haber Merkezi | 13.07.2018 - 14:15..
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Baba Hasan Hüseyin Halisdemir, darbe girişiminin üzerinden iki yıl geçtiğini ve hala içinin yandığını belirterek, "Biz idam istiyoruz. Bütün şehitlerimizin ruhu için bu hainlere idam istiyoruz. Bunlar 10 sene ceza almış, 20 sene ceza almış, müebbet almış bunlar olmaz, bunlar bizi rahatlatmıyor. Eğer ki bu devlet bizim içimizi rahatlatmak istiyorsa idamı getirmelidir” dedi.

"ÖNEMLİ OLAN CEZALARINI ÇEKMELERİ"

Darbecilerin Türk milleti önünde cezasını çekmesi gerektiğini vurgulayan Halisdemir, “Bu hainlerin ölüp ölmemesi bizim için önemli değil. Bizim için önemli olan bu vatansızların Türk milletinin karşısında cezalarını çekmeleridir. Eğer bunlar cezalarını bu şekilde bulursa, asılırlarsa bizim içimiz daha rahat olur. Bu durum geriden gelenlere, bu gibi hain düşünceleri olanlara, biz de aynısını yapmak istiyoruz diyenlere de iyi bir ders olur” ifadelerini kullandı.

Ömer Halisdemir'in babası idam istedi

"BU PİSLİKLER ERDOĞAN'A ZARAR VERMEK AMACINDA"

Darbeci hainlerin hâlâ Türkiye’ye sıkıntı vermek ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı devre dışı bırakmak için uğraştığını açıklayan Halisdemir, “Bu pislikler hala Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a zarar vermek amacında. Erdoğan’ı devre dışı bırakmak istiyorlar. O devre dışı kalınca rahatlayacaklarını düşünüyorlar. Bunun dışında bu hainler ilerde başka yönetimler gelir diye umutlu. Yani başka yönetimler gelince bunları bırakırlar. O yüzden biz idam istiyoruz, idam istiyoruz, idam istiyoruz. Tüm şehitlerimiz için, annelerin-babaların içini rahatlamak için, ferahlamak için idam istiyoruz. Onun için bu şerefsizlerin, vicdansızların, vatanına milletine bayrağına sahip olmayan kişilerin idam etmemiz lazım” şeklinde konuştu.

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