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Ömer Halisdemir’in kabrine 1 buçuk milyon ziyaretçi geldi

15 Temmuz Darbe girişiminin seyrini hayatı pahasına değiştiren kahraman Astsubay Ömer Halisdemir’in kabrini şu ana kadar 1 buçuk milyon vatandaş ziyaret etti.

İHA | 06.07.2018 - 13:10..
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Kültür ve Turizm İl Müdürü Basri Akdemir, “Ömer Halisdemir’in kabrine çok fazla insan geliyor. Geçen yılki verilere göre 2 yılda 1 buçuk milyona yakın vatandaşımız geldi.

Vatandaşlarımız gelmişken neden Niğde’yi görmesin diye kültürel varlıklarımızdan haberdar etmek için yönlendirme levhaları koyduk. Gümüşler Manastırında da bu şekilde yönlendirmeler yapacağız. Gümüşler Manastırı'nda yabancı turistlerin uğrak yerlerinden birisi. Niğde’de başka kültürel varlıklar var Selçuklu ve Osmanlı başta olmak üzere Roma döneminden kalma eserler ve mekanların olduğunu gösteren tabelalar koyacağız.

Niğde’nin turizmine büyük katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Bu konuda Niğde Belediyesi, Niğde İl Özel İdaresi ve Karayolları müdürlüğü destek verecek” dedi.

Ömer Halisdemir’in kabrine 1 buçuk milyon ziyaretçi geldi

Ömer Halisdemir’in kabrine 1 buçuk milyon ziyaretçi geldi

Ömer Halisdemir’in kabrine 1 buçuk milyon ziyaretçi geldi

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