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Ömer Halisdemir'in kardeşi şehit babasını duygulandırdı

Canlı yayına bağlanan kahraman şehit Halisdemir'in kardeşi Soner Halisdemir, şehit babasının artık 80 milyonun babası olduğunu söyledi.

07.11.2017 - 13:09
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Ömer Halisdemir'in kardeşi şehit babasını duygulandırdı

BABA

Terör örgütü PKK'ya karşı düzenlenen operasyonda şehit düşen polis memuru Ahmet Alp Taşdemir'in babası imam İbrahim Taşdemir, TRT 1 ekranlarında Pelin Çift'in canlı yayın konuğu oldu.

Şehit oğlunun cenaze namazını kıldıran baba Taşdemir'i ekranda gören, kahraman şehit Ömer Halisdemir'in kardeşi Soner Halisdemir, canlı yayına bağlandı.

"O BABANIN DİK DURUŞUNDAN.."

Milyonların duygularına tercüman olan Soner Halisdemir, "Türk milletimizin başı sağ olsun. Öyle bir yiğit baba ki.. Ben babayı her izlediğimde ağlıyorum.. Ama acıdan ağlamıyorum. O babanın dik duruşundan, bana gösterdiği o gururdan ağlıyorum.

Ömer Halisdemir'in kardeşi şehit babasını duygulandırdı VİDEO

O GURUR TÜRK MİLLETİMİZE YETER

O gurur, biz Türk milletimize yeterlidir. Allah onlardan razı olsun.

80 MİLYONUN BABASI OLDUN

Baba, başın dik dursun. Bir Ahmet'in vardı, şimdi 80 milyon Ahmet'in var. Sanma ki ben yalnızım. Sen 80 milyonun babası oldun. Sen dik dur ki; mazlumlar dik dursun. Sen dik dur ki; zalimler korksun. Baba, senin ellerinden öpüyorum.." diye konuştu.

Şehit oğlunun cenaze namazını kıldıran imam baba haberi

Ömer Halisdemir'in kardeşi şehit babasını duygulandırdı

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