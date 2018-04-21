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Ömer Halisdemir'in katili Nedim Şener'i aradı

15 Temmuz'un kahraman şehidi Ömer Halisdemir'in yerde yatan bedenine kurşun sıkan Mihrali Atmaca'nın annesi Nedim Şener'e hakaret edince tokat gibi bir cevap aldı.

Haber Merkezi | 21.04.2018 - 11:24..
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Ömer Halisdemir'in katili Nedim Şener'i aradı

15 Temmuz'da milletin iradesine el koymak isteyen FETÖ'cü hainler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla meydanlara akın eden milletin tokadını yedi.

Millet, meydanlarda FETÖ'cü hainlere geçit vermezken, Özel Kuvvetler Komutanlığı'nı ele geçirmeye çalışan teröristleri de Astsubay Ömer Halisdemir tek başına durdurmuştu.

KAHRAMAN ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR

"Hain Semih Terzi'yi öldür" emrini hiç düşünmeden yerine getiren kahraman şehit Halisdemir, darbeci teröristler tarafından şehit edilmişti.

Yapılan soruşturmalarda; Ömer Halisdemir'in yerde yatan bedenine ateş eden FETÖ'cü hainin Mihrali Atmaca olduğu ortaya çıkmıştı.

Ömer Halisdemir'in katili Nedim Şener'i aradı

FETÖ'CÜ YÜZSÜZLÜĞÜ

FETÖ'cü Mihrali Atmaca'ya "soysuz" diyen gazeteci Nedim Şener, küstah bir telefon aldığını duyurdu.

"ÖMER'DEN VE ALLAH'TAN AF DİLEYİN"

Şener, kendisine hakaret eden Mihrali Atmaca'nın annesine tokat gibi bir cevap verdi: "Gidin Ömer'in mezarına ondan ve Allah'tan af dileyin.."

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Ömer Halisdemir'in katili Nedim Şener'i aradı

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