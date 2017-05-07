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Ömer Özkan: FETÖ iddiaları tam bir rezalet

Türkiye'nin ilk yüz naklini gerçekleştiren Prof. Dr. Ömer Özkan, FETÖ iddialarına cevap verdi.

07.05.2017 - 16:21
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Ömer Özkan: FETÖ iddiaları tam bir rezalet

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan, FETÖ'den çok mağdur olanlardan biri olduğunu belirtti.

"FETÖ ÜYELİĞİ İDDİASI TAM BİR REZALET"

FETÖ iddiaları hakkında açıklama yapan Prof. Dr. Ömer Özkan ,"FETÖ üyeliği iddiası tam bir rezalet. FETÖ varken de FETÖ yokken de en büyük mağduriyetleri yaşayan kişi ben oldum. O süreci yaşarken yapılan haberlerde hiç alakam olmadığı halde adımın geçmiş olması ve fotoğrafımın yayımlanması, çok büyük mağduriyetler yaşamama neden oldu. FETÖ ile ilişkilendiren de medya önünde değil, kanun önünde cevabını alır."

Ömer Özkan: FETÖ iddiaları tam bir rezalet

Akdeniz Üniversitesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan başkanlığındaki ekip, Türkiye'nin ilk yüz naklini gerçekleştirmişti.

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