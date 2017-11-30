Ömer Seyfettin'nin Efruz Bey romanı yeni baskısıyla

Milli Edebiyat akımın öncülerinden Ömer Seyfettin'nin Efruz Bey, romanı onun en bilindik eseridir. geçtiğimiz günlerde Bilgi Yayınevi tarafından yeni baskısı yapılan kitap, kapağıyla da okurların ilgisini çekecek türden.

"ÖMER SEYFETTİN'İN DON KİŞOT'U"

Efruz Bey, 1908’den Birinci Dünya Savaşı ortalarına kadar uzanan devrin romanıdır. Edebiyat dünyamızda, “Ömer Seyfettin’in Don Kişot’u” diye anılan bu eserde, Türkiye’nin o dönemdeki siyaset, bilim, Türkçülük, köycülük, eğitim, felsefe vb. akımları ele alınmış ve bu akımların temsilcisi olan kişiler, adları değiştirilerek Efruz Bey’in kişiliğinde bir araya getirilmiştir.

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