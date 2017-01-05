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Ömerli İlçe Belediyesi Başkanı tutuklandı

Mardin’in Ömerli İlçe Belediyesi Başkanı Süleyman Tekin ve 3 kişi terör soruşturması kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ajanslar | 05.01.2017 - 09:13
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ömerli

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması çerçevesinde Ömerli İlçe Belediyesi Başkanı Süleyman Tekin ve 3 belediye çalışanı hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı. Bunun üzerine polis ve jandarma ekipleri tarafından ilçedeki bazı adreslere operasyon düzenlenmiş bu operasyonlarda şahıslar gözaltına alınmışlardı.

TUTUKLANDI

Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığındaki ifadelerinin ardından Ömerli adliyesine hakim karşısına çıkarılan Belediye Başkanı Süleyman Tekin ve 3 belediye çalışanı, 23 Haziran 2016 tarihinde Ömerli İlçe Jandarma Komutanlığı'na düzenlenen bombalı saldırıya karıştıkları gerekçesiyle tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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