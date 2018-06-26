Ömür boyu hapis cezasına çarptırılan sanıktan teşekkür

Merkez Nilüfer ilçesine bağlı Görükle Mahallesi'nde, 2016 yılının Ekim ayında, psikolojik rahatsızlığı olduğu belirtilen Cihan Samut, kayınvalidesinin evine eşya taşıyan eniştesi Serdar Uğurlu'nun yanına geldi.

5 EL ATEŞ ETTİ

Samut, "İçindeki şeytanı çıkaracağım" dediği Uğurlu'yu ruhsatsız tabancayla 5 el ateş ederek öldürdü. Olay sonrası gözaltına alınan Cihan Samut, çelişkili ifadesinde, önce cinayeti ablasını kıskandığı için işlediğini söyledi.

"İÇİNDE ŞEYTAN GÖRÜNÜYORDU"

İfade vermeyi sürdüren Samut, "Ara sıra içindeki şeytan yüzünü gösteriyordu. Net olarak görüyordum. Çamaşır makinesini taşırken, şeytan yine göründü ve gözlerinden ateş, üstüme doğru fışkırdı. Silahı çekerek, yüzüne ateş ettim. Alevler daha fazla çıkmaya başlayınca annem Makbule Samut, beni engellemeye çalıştı. Bu sırada şeytan, merdivenlerden aşağı kaçmaya başladı. Ben de arkasından koşarak, apartman girişinde birkaç kez daha ateş ettim" dedi.

Cihan Samut, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp, cezaevine konuldu.

"PSİKOLOJİM BOZULDU SAVUNMASI"

Hakkında Bursa 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'kasten adam öldürmek' suçundan ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açılan tutuklu sanık Cihan Samut, mahkemedeki ilk savunmasında, yaşanan bazı olaylardan sonra psikolojisinin bozulduğunu öne sürüp, elini kana buladığını söyledi.

'AKLİ DENGESİ YERİNDEDİR' RAPORU VERİLDİ

Cihan Samut'un 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuklu yargılandığı davada karar duruşması görüldü. Hakim karşısına bugün çıkarılan sanık Samut, İstanbul Adli Tıp Gözlem Dairesi'nden gelen 'Akli dengesi yerindedir' yazılı rapora itiraz edip, tekrar muayene olmak istedi. Bu talebi kabul etmeyen mahkeme heyeti, yaptığı yargılama sonucu Cihan Samut'a 'kasten adam öldürmek' suçundan ömür boyu, 'ruhsatsız silah taşımak'tan da 2 yıl 1 ay hapis cezası verdi.

MAHKEME HEYETİNE TEŞEKKÜR ETTİ

Kararın okunmasının ardından tutuklu sanık Cihan Samut, mahkeme heyetine, "Teşekkür ederim" dedi.