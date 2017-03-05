Ömür Gedik'in sözleri Ferhat Göçer'i kızdırdı

Kızı Tayga Gedik'in 22'nci yaşını kutlayan Ömür Gedik, daha sonra sevgilisi Ferhat Göçer'le buluştu.

"FERHAT DÖVDÜ"

Gazeteciler, Gedik'e dudağındaki morluğu sorunca, şakayla "Ferhat dövdü" dedi. Sonra vakumlu masajdan kaynaklandığını söyledi.

GAZETECİLERİN ÖNÜNDE TARTIŞTILAR

Şakaya bozulan Göçer, "Ne dövmesi, ne şiddeti? Kadınlar, konuşarak dövüyor erkekleri. Onların diline düşmemek için 'Haklısın' demekle yetiniyoruz" sözleriyle, sevgilisine tepki gösterdi.

"BEN OLMASAM KÜS KALIRIZ"

Bunun üzerine Ömür Gedik "Ben olmasam küs kalırız. Kavga edince susuyor. Ben erkeğin konuşanını severim. Beni kırdığı zaman gönlümü almayı da bilmiyor" şeklinde konuştu.