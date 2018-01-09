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Omurga Romatizması - Ankilozan Spondilit nedir

Omurga romatizması, omurgada etkili olan, ağrılı ve kronik bir rahatsızlıktır.

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Omurga romatizması, eklemlerde ve tendon kısımlarında iltihaplanma ile başlar. Daha çok erkeklerde görülen hastalığın genellikle görülme yaşı 20-25'tir. Ancak daha öncesinde ya da sonrasında hastalık fark edilmeye başlanabilir.

Sebebi tam olarak saptanamayan omurga romatizması hastalığı bulunan kişilerin %96'sında HLA-B27 geni bulunmuştur. Fakat bu, genin bulunduğu tüm hastalarda ankilozan spondilit olacak şeklinde bir genelleme yapmak mümkün değildir.

Hastalığın tedavisi tam olarak geliştirilememiştir. Tedavide egzersiz oldukça önemli bir yer tutarken ilaç tedavileriyle hastalığın vücuda etkileri en aza indirgenebilir.

Omurga romatizması belirtileri

- Artma eğilimindeki bel ağrıları,

- Sabah kalkınca hissedilen ve gün içinde azalan ağrı,

- Ağrı şikayetinin 3 aydan uzun sürmesi,

- Egzersizle azalan ağrıların dinlenmeyle birlikte tekrar etmesi,

- Sürekli halsizlik ve yorgunluk hissi.

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