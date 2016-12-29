On binlerce Afrikalı Türkiye sayesinde ışığa kavuştu

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı öncülüğünde, Nijer'in başkenti Niamey'de yaklaşık 2 yıl önce hizmete açılan Göz Sağlığı Merkezinde, hayırseverlerin katkılarıyla 35 bin 662 kişi muayene edildi, 11 bin 987 kişi katarakt ameliyatı oldu.

TÜRK KURUMLARININ İŞBİRLİĞİ İLE AÇILDI

Vakfın yürüttüğü çalışmalara destek veren Bursa İHH İnsani Yardım Derneği Başkanı Hüseyin Kaptan, yaptığı açıklamada, İHH Vakfı, İslam Kalkınma Bankası, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), Uluslararası Doktorlar Birliği (AID) ve Nijer Sağlık Bakanlığı iş birliğiyle Nijer'in başkenti Niamey'de Göz Sağlığı Merkezi açıldığını söyledi.

HAYIRSEVERLERİN DESTEĞİNİ BEKLİYOR

Niamey Abdou Moumouni Üniversitesi Lamorde Hastanesi bünyesinde hizmet veren merkezin 350 bin dolara mal olduğunu ve resmi açılışının 11 Eylül 2014'te yapıldığını dile getiren Kaptan, burasının, "Afrika Katarakt Kampanyası" ile Nijer'deki hastaların imdadına yetiştiğini anlattı. Dernek olarak merkeze gittiklerini ve oradaki çalışmaları yerinde gördüklerini aktaran Kaptan, binlerce kişinin göz rahatsızlığı nedeniyle hayırseverlerin desteğini beklediğini söyledi.