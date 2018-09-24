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On Numara'da 2 kazanan var

On Numara'nın bu haftaki çekilişinde kazanan rakamları 2 talihli bildi.

AA | 24.09.2018 - 22:09..
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On Numara oyununun bu haftaki çekilişinde 10 bilen 2 kişi, 162 bin 649 lira 20'şer kuruş ikramiyenin sahibi oldu.

İZMİR VE GİRESUN

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 842'inci hafta çekilişinde 9 bilen 112 kişi bin 936 lira 30'ar kuruş, 8 bilen bin 910 kişi 113 lira 75'şer kuruş, 7 bilen 19 bin 336 kişi 21 lira 35'er kuruş, 6 bilen 116 bin 26 kişi 3 lira 75'er kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 170 bin 86 kişi 3 lira 30'ar kuruş ikramiyenin sahibi oldu.

Bu haftaki çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan talihlilerin kuponlarını, İzmir'in Gaziemir ve Giresun'un Merkez ilçelerinden yatırdıkları belirlendi.

Toplam 2 milyon 168 bin 631 lira 40 kuruş ikramiyenin dağıtıldığı çekilişte, kamuya KDV olarak 864 bin 298 lira 98 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 481 bin 918 lira 10 kuruş aktarıldı.

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