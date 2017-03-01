Önce anne sonra kızları engelli oldu

Çukurova ilçesinde bir apartman dairesinde yaşayan Nurhayat Tümen’in (76) eşini 23 yıl önce kaybettikten bir süre sonra hastalanarak yatağa mahkum oldu.

Sondalara bağlı yatalak olarak hayatını sürdüren Nurhayat Tümen’e kızları İngilizce öğretmeni Binnur Tümen (50) ve bir kamu hastanesinden emekli İlknur Tümen (56) bakmaya başladı.

ANNEDEN KIZLAR...

Kızlardan İlknur Tümen de 8 yıl önce felç geçirdi. Hastalığının ilerlemesinin ardından yürüteçle yürümeye başladı.

Annesi ve ablasının bakımını üstlenen Binnur Tümen ise çeşitli hastalıklar nedeni ile ablası gibi konuşmakta ve çeşitli uzuvlarını kullanmakta zorluk yaşamasının yanısıra bacakları tutmadığı için tekerlekli sandalyeyle yaşamaya mecbur kaldı.

MADDİ SIKINTILAR

Hastalıklarla boğuşan ailenin sorunları maddi sıkıntılarla da katlanıyor. Anne Tümen ve kızlarının maaşları var ancak oldukça düşük olduğunu belirten Binnur Tümen; az da olsa maaşları olduğu için sosyal yardım da alamadıklarını belirtti. Öte yandan İlknur Tümen'in özel bir üniversitede burslu okuyan oğlunun masraflarını arkadaşlarının topladığı paralarla giderildiği öğrenildi.

HUZUREVİNDEN 5 YIL SONRASINA SIRA

Binnur Tümen Annesi, ablası ve kendisi için huzur evlerine başvurduğunu ancak kendisinin yaşının henüz huzur evi için yeterince büyük olmaması, ablası ve annesi için ise 5 sene sonrasına sıra verildiğini söyledi.

ÖLEN KURTULUYOR

Binnur Tümen, kanser hastalarının bir süre hastalıkla mücadele ettiğini ancak öldükten sonra kurtulduğunu ve yasal olmamasına rağmen ötanazi fikrini zaman zaman aklından geçirdiğini söyleyen “Ama felçte ölüm diye bir şey yok. Bunun sonu çok kötü. Sadece acı çekiyorsunuz. Çözüm de yok. Normal hayatımı istiyorum. Yürümek istiyorum” diye konuştu.

BAKICIDAN KÖTÜ MUAMELE

Evde bulunan bakıcının kendisine sözlü olarak kötü davrandığını öne süren Tümen, “Evin her işinden ’bana ne’ diyip işin işinden çıkıyor. Bana diyor ki bakımevine git diyor, seni istemiyorum diyor. Ev hiç müsait değil. Girişi, çıkışı, asansörü çok kötü. Burada bize bir şey olsa hiç kimsemiz yok. Bize bakacak, ilgilenecek kimse yok. Buraya bir tane geceli gündüzlü çalışan lazım ama ona da ücret yok. Her şeyin ucu paraya dokunuyor. Kimse de musluk değil ki insanlar yardım etsin. Bir şey yapmak lazım ama onu ben de bilmiyorum.” diyerek çaresizliğini dile getirdi.

Aile yetkililerden yardım bekliyor.