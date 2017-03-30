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Adana'da 9 gündür kayıp olan ceset bulundu

Adana'da 9 gündür kayıp olarak aranan kişinin cesedi özel polis ekibince toprağa gömülü bulundu.

30.03.2017 - 05:22
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Oto kiralama işi yapan 36 yaşındaki Cem Atalmış'ın 21 Mart'ta evine gitmemesi üzerine yakınları polise kayıp başvurusunda bulundu.

İhbar üzerine çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin, Atalmış'ın otomobilini 23 Mart'ta Hadırlı Mahallesi Mezarlığı civarında terk edilmiş bulması üzerine bu kişinin öldürülmüş olabileceğini değerlendirerek çalışmalar bu yönde sürdürüldü.

500 GÜVENLİK KAMERASI İNCELENDİ

Cinayet ve Gasp Büro Amirlikleri personelinden seçilerek oluşturulan özel ekip, otomobilin kentte gittiği yerleri yaklaşık 500 güvenlik kamerasının kayıtlarını inceleyip tespit etti. Ekipler, Atalmış'la iki kişinin daha araçta olduğunu belirledi.

İKİ ŞÜPHELİDEN BİRİ İSTANBUL'DA YAKALANDI

Ekipler, şüphelilerin inşaat işçisi olarak çalışan Mehmet T. ve akrabası Deniz T. olduğu tespitini de yaptı. Çalışmalarını genişleterek sürdüren ekipler, Mehmet T. ve Deniz T'nin Atalmış'a geçen yıl 160 bin liraya sattıkları evi teslim etmediklerini ve parayı geri ödemedikleri bilgisine ulaştı.

Adana'da 9 gündür kayıp olan ceset bulundu

Zanlılardan Mehmet T'nin İstanbul'da olduğunu belirleyen ekipler, şüpheliyi düzenledikleri operasyonla gözaltına aldı. Uçakla Adana'ya getirilen Mehmet T, Cinayet Büro Amirliğine götürüldü.

CESEDİ GÖMDÜKLERİ YERİ GÖSTERDİ

Ekipler, Mehmet T'nin yer göstermesi sonucu Cem Atalmış'ın cesedinin merkez Çukurova ilçesi Salbaş Esentepe Mahallesi'nde ormanlık alanda olduğunu saptadı. Zanlıların, başka bir yerde öldürdükleri Atalmış'ı otomobiliyle bu alana götürüp gömdüğü anlaşıldı.

Ormanlık alanda çalışma başlatan ekipler, üstü çalılarla örtülmüş bölgede yaptıkları kazıda Atalmış'ın cesedini buldu. Cesette yapılan ilk incelemede, Cem Atalmış'a önce işkence yapıldığı daha sonra ise infaz edildiği ortaya çıktı.

Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasının ardından ceset, incelenmek üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
Şüphelilerden Deniz T'nin yakalanması için başlatılan çalışma sürüyor.

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