Önce karısını sonra kendisini bıçakladı

İnegöl’ün Kemalpaşa Mahallesi Hüner Sokak’taki 3 katlı binanın ikinci katında ikamet eden 43 yaşındaki Aytunç K., eşi 42 yaşındaki Gülten K. ile henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Şiddetli tartışma sırasında öfkeli koca mutfaktan aldığı ekmek bıçağıyla eşine saldırarak bıçakladı. Öfkesi dinmeyen koca, eşini bıçakladıktan sonra elindeki bıçağı kendisine saplamaya başladı. Karı-koca kanlar içinde yere yığılırken, yaralı kadın can havliyle 112’yi aradı.

"BENİ BIRAKIN KOCAMA BAKIN"

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, kanlar içinde kalan koca ile eşine ilk müdahaleyi yaptı. Yaralı kadının “beni bırakın önce kocamana bakın” dediği öğrenildi.

43 yaşındaki Aytunç K. ve Gülten K. ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı.

Yapılan tetkikler sonucunda kendini 15 kez bıçaklayan öfkeli koca devlet hastanesinde ameliyata alınırken, 2 yerinden bıçakla yaralanan Gülten K. ise Acıbadem Hastanesine sevk edildi.

Olayla alakalı soruşturma sürüyor.