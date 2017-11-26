taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
104.539
USD
3,9558
EURO
4,7197
ALTIN
163,88
PETR
63,7100

Önce kavgada sonra kazada yaralandı

Sakarya'da bıçaklı kavgada yaralanan kişi hastaneye kendi kullandığı araçla gitmek isterken kazada yaralandı.

AA | 26.11.2017 - 02:37..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

Gençlik Merkezi Atlantis Düğün Salonu önünde iki grup arasında henüz belerlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Emrah Kayıkçıoğlu bıçakla yaralandı.

HASTANEYE GİDERKEN KAZA YAPTI

Hastaneye gitmek için 54 KG 713 plakalı otomobiliyle olay yerinde ayrılan Kayıkçıoğlu, park halindeki 45 R 7527 otomobile, 81 BZ 799 plakalı hafif ticari araca ve bir evin bahçe duvarına çarptı.

AA
Önce kavgada sonra kazada yaralandı

Trafik kazasında da yaralanan Kayıkçıoğlu, çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen ambulansla Hendek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kayıkçıoğlu, ilk müdahalesinin ardından Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

İlginizi Çekebilir
Asansör faciasında bebeği ölen anne konuştu
Esenyurt'ta geçen gün bir sitenin asansör boşluğuna düşerek ölen bebeğin annesi olay anını anlattı.
Bıçakladığı kızını çatıya çıkarıp boğdu
Şanlıurfa'da Hakkı Varlık, kızı Belkıs Varlık'ı çıkan tartışmada bıçakladıktan sonra, apartmanın çatısına çıkartarak eşarpla boğdu.
Adana'da trenin altında kalan genç öldü
Kulaklıkla müzik dinlerken hemzemin geçitten karşıya geçmeye çalışan 19 yaşındaki Abdullah Sezer, trenin altında kalarak öldü.
Tartıştığı annesini öldürüp babasını yaraladı
Zonguldak'ta Ersin Kılınç, tartıştığı annesi Hatice Kılınç'ı bıçaklayarak öldürdü, babası A. Kılınç'ı ise yaraladı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Adana'da trenin altında kalan genç öldü

Adana'da trenin altında kalan genç öldü

20
Neymar hakkında 5 yıl hapis cezası istemi

Neymar hakkında 5 yıl hapis cezası istemi

3
Bosna Hersek'te Devlet Günü kutlamaları

Bosna Hersek'te Devlet Günü kutlamaları

27
Kuzey Kore'yi dış dünyaya bağlayan köprü kapatıldı

Kuzey Kore'yi dış dünyaya bağlayan köprü kapatıldı

2
Hollandalı eski bakan belediye otobüsü şoförü oldu

Hollandalı eski bakan belediye otobüsü şoförü oldu

9
Bıçakladığı kızını çatıya çıkarıp boğdu

Bıçakladığı kızını çatıya çıkarıp boğdu

13
Trablus açıklarında 31 sığınmacının cesedi bulundu

Trablus açıklarında 31 sığınmacının cesedi bulundu

1
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM