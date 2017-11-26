Önce kavgada sonra kazada yaralandı

Gençlik Merkezi Atlantis Düğün Salonu önünde iki grup arasında henüz belerlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Emrah Kayıkçıoğlu bıçakla yaralandı.

HASTANEYE GİDERKEN KAZA YAPTI

Hastaneye gitmek için 54 KG 713 plakalı otomobiliyle olay yerinde ayrılan Kayıkçıoğlu, park halindeki 45 R 7527 otomobile, 81 BZ 799 plakalı hafif ticari araca ve bir evin bahçe duvarına çarptı.

AA

Trafik kazasında da yaralanan Kayıkçıoğlu, çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen ambulansla Hendek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kayıkçıoğlu, ilk müdahalesinin ardından Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.