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Önce öldürdü, sonra da yattı uyudu

Denizli’nin Beyağaç ilçesinde bir eğlence mekanında tartıştığı şahsı başından vurarak öldüren zanlı, cesedi öylece bırakarak üst kattaki evine çıkıp uyudu.

İHA | 23.06.2018 - 13:19..
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Denizli'de meydana gelen olay, sabaha karşı Beyağaç ilçesinde yaşandı. İddiaya göre, Oktay Yanıkan (26) isimli şahıs, Beyağaç ilçesindeki bir eğlence mekanına gitti. Gecenin ilerleyen saatlerinde Yanıkan, sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı işletme sahibi K.Ö ile tartışmaya başladı.

ÖLDÜRDÜKTEN SONRA GİDİP YATTI

Tartışma bir süre sonra yerini kavgaya bıraktı ve işletme sahibi K.Ö.’nün yanında bulundurduğu tabanca ile Yanıkan’a ateş ettiği öne sürüldü. Oktay Yanıkan, başına isabet eden kurşun ile olay yerinde hayatını kaybetti. Katil zanlısı K.Ö’nün ise olay sonrası cinayetin işlendiği işletmesinin üst katında bulunan evine çıktığı ve uyuduğu öne sürüldü.

Önce öldürdü, sonra da yattı uyudu

EVİNDE BULUNDU

Olay sonrası mekandan silah sesi duyan vatandaşlar, güvenlik güçlerini arayıp ihbarda bulundu. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler mekanda Yanıkan’ın cansız bedeni ile karşılaştı. Yapılan incelemenin ardından genç adamın cansız bedeni sağlık ekipleri tarafından otopsi yapılmak üzere hastaneye kaldırıldı. Evinde bulunan katil zanlısı K.Ö. ise olay yerinde gözaltına alınarak Beyağaç İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürüyor.



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