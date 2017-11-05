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Önce park halindeki araçlara sonra yayalara çarptı

Sivas'ta direksiyon kontrolünü yitiren sürücü önce 2 yayaya, ardından da 2 araca çarparak durdu.

05.11.2017 - 08:00
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Kent merkezindeki Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde meydana gelen kazada, Aysun K. yönetimindeki 58 BF 398 otomobil caddede park halinde bulunan Bünyamin Er'e ait 58 BE 959 plakalı arazi aracına çarptı.

KAZA YAPAN ARAÇ, YOLDAKİ YAYALARA DA ÇARPTI

Ardından yolda yürüyen amca çocukları 18 yaşındaki Sedat Yıldırım ile 17 yaşındaki Sinan Yıldırım'a çarparak yayaları Erol Salarvan'a ait 58 BD 623 plakalı aracın arasına sıkıştırdı. Kazayı görenler amca çocuklarını bulundukları yerden çıkararak durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Önce park halindeki araçlara sonra yayalara çarptı

YARALILARDAN BİRİNİN DURUMU AĞIR

İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulanslarla Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırdı. Burada tedaviye alınan amca çocuklarından Sedat Yıldırım'ın bir bacağının kopma noktasına geldiği, durumunun ağır olduğu ve yoğun bakıma alındığı belirtildi. Görgü tanıkları kaza sırasında aracı bir erkeğin kullandığını iddia etti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Önce park halindeki araçlara sonra yayalara çarptı VİDEO

Önce park halindeki araçlara sonra yayalara çarptı

Önce park halindeki araçlara sonra yayalara çarptı

Önce park halindeki araçlara sonra yayalara çarptı

Önce park halindeki araçlara sonra yayalara çarptı

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