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Onetti 3 kitabıyla ilk kez Türkçede

Latin Amerika Edebiyatı’nın huzursuz devi Juan Carlos Onetti, üç kitabı “Artık Fark Etmediğinde”, “Veda Ederken” ve “Yarın Başka Bir Gün Olacak” ile ilk kez Türkçe yayımlandı.

Özel Haber | 28.03.2018 - 13:25..
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onetti

(Juan Carlos Onetti)

Latin Amerikalı yazar Onetti, Alakarga Yayınlarından yayımlanan kitaplarıyla artık Türkçe olarak okunacak…

Onetti 3 kitabıyla ilk kez Türkçede

ARTIK FARK ETMEDİĞİNDE

Karısı tarafından terk edilen, hayatla çok da bağı kalmamış bir adamın, gazetede gördüğü “İhtirasları hiçbir sınır tanımayan ve seyahat etmeye hazır bir adam için iş telifi” ilanıyla hayatının yönü bir anda değişir. Olduğu yerden çok uzaklara giderek, bilmediği yaşamlara, ilkel şartlara, ensest ilişkilere şahit olur.

Artık Fark Etmediğinde

Juan Carlos Onetti

Çev.: Nurhayat Çalışkan

Alakarga Yay.

S.: 232

Kitabı satın almak için tıklayınız: D&R

Onetti 3 kitabıyla ilk kez Türkçede

VEDA EDERKEN

Onetti, bu kısa romanında ele aldığı konuya son derece farklı bir yönden yaklaşmış.  Olayın kahramanı, son günlerini geçirmek için bir sayfiye kasabasına gelmiş, orta yaşın üstünde bir adamdır. Ama onu neredeyse hiç görmeyiz; öyküsünü kasabanın sakinlerinin gözünden bölük pörçük izleriz.

Veda Ederken

Juan Carlos Onetti

Çev.: Münir H. Göle

Alakarga Yay.

S.: 92

Kitabı satın almak için tıklayınız: D&R

Onetti 3 kitabıyla ilk kez Türkçede

YARIN BAŞKA BİR GÜN OLACAK

Yazarlığın olmazsa olamazlarından biri olarak kabul ettiği yalancılığını açıkça söylemekten çekinmeyen Onetti, kitabında bazen yaşlı bir kadının torununa benzettiği çocuklardan gördüğü vefasızlığı bazen yakınları ölen insanların kederli hallerinden faydalanıp zengin olan bir adamı bazen de arzu ve tutku dolu bir aşkın ufacık bir şeyden bitişini anlatıyor bizlere…

Yarın Başka Bir Gün Olacak

Juan Carlos Onetti

Çev.: Münir H. Göle

Alakarga Yay.

S.: 101

Kitabı satın almak için tıklayınız: D&R

Damla Karakuş

[email protected]

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