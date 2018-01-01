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Onlarca eşyayı gören hırsız, neyi çalacağını şaşırdı

Antalya’da ikinci el ev eşyaları satan mağaza sahibi, dükkanını kapatırken eşyalarını içeri almayınca hırsızın gazabına uğradı.

İHA | 01.01.2018 - 10:01..
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Antalya'da dün gece 04. 20 sıralarında Soğuksu Mahallesi Toros Caddesi üzerindeki iş yerini geç saatlerde kapatan 36 yaşındaki Ali Öyke, içlerinde elektronik, beyaz eşya, koltuk gibi malzemelerinin yer aldığı ürünlerini mağaza içine almayıp, üzerine branda örterek dışarıda bıraktı.

Öyke’nin evine gitmesinin ardından gece saatlerinde motosikletle cadde üzerinde gezen kimliği belirsiz bir kişi, mağazanın önünde eşyaları görünce, çevreyi kolaçan ederek iş yeri önüne geldi. Burada brandanın üzerine konulmuş taşları nazikçe yere bırakan şahıs, yine brandanın altına girerek ürünleri tek tek inceledi.

Onlarca eşyayı gören hırsız, neyi çalacağını şaşırdı

15 DAKİKA DÜŞÜNDÜ

Hangi eşyayı çalacağını yaklaşık 15 dakika düşünen şahıs, daha sonra brandanın altına girip, mikro dalga fırın, tost makinesi ve yoğurt makinesi alarak kayıplara karıştı. Güvenlik kameralarına saniye saniye yansıyan görüntülerde ise şahsın rahat hareketleri dikkat çekti.

Sabah işyerine geldiğinde eşyalarının eksik olduğunu gören işyeri sahibi Ali Öyke, durumu hemen polise haber verdi. Kısa süre sonra olay yerine gelen polis, güvenlik kameralarından tespit ettiği eşkal doğrultusunda çevrede çalışma başlattı.

Onlarca eşyayı gören hırsız, neyi çalacağını şaşırdı

"NAZİK BİR HIRSIZ"

Mağaza sahibi Ali Öyke, “Hırsız bayağı bir rahat. Taşları almış yere koymuş, hiç incitmemiş, nazik bir hırsız. Çok çeşit olduğu için seçerek almış. Şimdiye kadar hiçbir sıkıntı olmamıştı, çalınacak, para edecek bir malzeme değil. 50-100 liraya insanlar kendilerini nasıl rezil ediyorlar? Çocuklarının geleceklerini nasıl düşünmüyorlar.” diyerek hırsıza sitem etti.

Onlarca eşyayı gören hırsız, neyi çalacağını şaşırdı

"BENİM İÇİN SORUN YOK"

Öyke, bundan sonra da mallarını dışarıda bırakmaya devam edeceğini sözlerine ekleyerek, “40-50 lira için kendilerini rezil ediyorlarsa, benim için sorun yok.” dedi.

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