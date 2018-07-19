Online seyahat dolandırıcılığına dikkat

Selen KALDIRIM/ [email protected]

Güneşli havalarda çocuklarınıza uzun zaman ayırmak ve yılın yorgunluğunu üzerinizden atmak için planladığınız tatilin gazabına uğrama ihtimaliniz arttı; hem de en yoğun seyahat sezonunda. Hemen hemen herkes akrabalarla yapılan düşük anahtar ziyaretlerden uzun süreli turlara kadar bir gezi planlıyor. Seyahat planlarının mevsimsel yükselişi ile birlikte, her türlü insan ve şirketin yolcuları kandırmaya çalıştığı gibi, bir de online seyahat dolandırıcılığı dalgası geliyor.

''Benim başıma gelmez'' demeyin. Yıl olmuş 2018, hala kapısına gelen yabancılara imza atıp, sahte şifa hocalarına kanıp altınlarını, evini kaybeden insanlar var. Sizler de her gün bu dolandırıcılık sistemlerinin pürüzsüz ve yasal versiyonlarıyla karşılaşıyorsunuz. Siz bu konularda uyanık olduğunuzu düşünüyor olabilirsiniz ama bu dolandırıcılık sistemlerine akıl sır ermiyor; önlem almakta fayda var, bilin bunları.

ONLİNE DOLANDIRICILIK ARTTI

Kredi raporlama kuruluşu Experian, geçtiğimiz günlerde o kara haberi verdi ve seyahat dolandırıcılığının geçen yıla oranla yüzde 16 arttığını belirtti. Seyahat dolandırıcılığı, çevrimiçi seyahat rezervasyon hizmetlerinin hızlı büyümesine göre artış gösteriyor. Bize düşen sahtekar bir anlaşmayı tanımanız için neler yapabileceğinizin altını çizmek.

AŞIRI İNDİRİM DOLANDIRICILIĞI

Dikkat etmeniz gereken hususların başında her zaman bulunmayan yüksek oranda indirimli seyahat değerleri ile sizi cezbeden dolandırıcılık geliyor. Dolandırıcılar, alacakları ve size hiçbir şey bırakmayacakları kredi veya banka kartı numaralarınızı istiyor.

“Doğru olamayacak kadar iyi” şeklinde ses getiren teklifleri reddedin ve kontrol etmeden tanımadığınız veya güvenmediğiniz bir tedarikçiden bir şey satın almayın. Basit bir Google araması bile, seyahat aldatmacasının olup olmadığını gösterebilir. Her şeyden önce kredi kartı ile paranızı geri alma şansına sahipsiniz.

ÜCRETSİZ SEYAHAT HEDİYESİ YALANI

Bu kampanya, mükemmel bir şekilde tanımlanmış harika bir tatil teklifi için sizin “özel olarak seçildiğinizi” iddia ediyor. “Seçilmiş” oldunuz. Tamamen bir felaket için seçildiniz. Bu tamamen belli bilgilerinizi alana kadar sizi idare eden bir aldatma kombinasyonudur; kimse kimseye kolay kolay bedava tatil hediye etmez.

Harika bir tatil için müsait tarihleri ​​bulmak tuhaf bir durum. Rezervasyon yapacağınız adreste sürekli olarak garip bir müsaitlik ve indirim durumu varsa derhal o siteden kaçın.

Tatil paketindeki bariz şekilde düşük fiyatlı konaklama imkânlarını “yükseltmek” için ‘son fırsat’ gibi aldatıcı ifadelerle teklifler sunuluyor; bu da size bir turun normal fiyatından daha fazla maliyete mal olacak yükseltmeler.

SON FIRSAT İTEMİYLE DOLANDIRMAK

Bu tür sahalar, hemen satın almazsanız anlaşmanın sonsuza dek ortadan kalkacağını iddia eder. Bazı rezervasyon siteleri bir son kullanma tarihi verir ve bu sürede sizden istenen pay için gerekli bilgileri girdikten sonra elinizden kaçmış olur ve siz bunu yeterince açık belirtilmeyen fakat haksız çıkarmayan raporda ‘kabul ediyorum’ demiş bulunursunuz.

Teyit etmek her zaman caydırıcıdır. Anlaşacağınız rezervasyon temsilcisine verilen fırsatı kontrol etme şansınız olana kadar satın almayacağınızı söyleyin. Bu söylediğiniz kabul edilemez ve anlaşmayı öldürürse, işte bu bir seyahat dolandırıcılığı.

SAHTE EV KİRALAMA

Kira sahtekârlığı, şirketler ve ajanslardan ziyade ev sahiplerini içeren sahalarda görülür. Harika bir tatil kiralaması gibi görülen evde, göreceğiniz tek şey bir çöplük veya yanlış adres olabilir.

Check-in yapana kadar ödeme bekleten bir siteyi tercih edin ve tüm seyahat dolandırıcılıklarında olduğu gibi, nakit gibi izlenemez bir ödeme sistemi kullanmayın. Kanıt için mutlaka onay raporu elinizde olmalı. Elden verilecek her kuruş, havaya atılacak bir risktir.

Bu, güvenilir bir kaynaktan konaklama rezervasyonu yapmak için başka bir hatırlatma. Bilinmeyen tedarikçilerle uğraşırken, ayrıca ödemelere de dikkat edin.

DÖVİZ ALIM SATIM ALDATMACASI

Bu günlerde en yaygın dolandırıcılıklardan biri, havalimanı yönetiminin, ATM'lerin gerçek bir banka yerine işletilmesi için özel bir yetki verilen uluslararası ağ geçidi. Bu ATM'ler “ücret yok” diyebilir, ancak havalimanı kontuarında alacağınız döviz kuru resmi ücretin yüzde 15'ine kadar çıkabilir.

Para birimine ihtiyacınız varsa, bir bankamatikle karşılaşma olasılığını önlemek için bilinen bir banka tarafından işletilen ATM'yi tercih edin. En az zarar için, yabancı işlem ücretlerini ödemeyen bir banka tarafından verilen bir banka kartı kullanın. ATM kart kopyalama cihazları kartınızı ve banka bilgilerinizi çalmak için farklı yöntemler uygulayabilirler. Kart kopyalama cihazı ATM ağzına yerleştirilebilen ve müşteriler kartlarını makineye soktuklarında gizlice kredi ve banka kartı bilgilerini kaydeden bir cihazdır. Mutlaka güvendiğiniz bir ATM olduğuna emin olun.

Tüm bunlar bir aksiyon filmi sahnesi değil, hepinizin karşılaşabileceği riskler. İlmek İlmek ayarladığınız tatili saçma bir dolandırıcığa aldanıp heba etmemeniz dileğiyle; iyi tatilller!



