Önümüzdeki 10 yılda en çok kazandıracak meslekler

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), tercih işlemleri dün başladı. 14 Ağustos'a kadar devam edecek tercih sürecinde öğrencileri zorlu bir maraton bekliyor. Adayların seçeceği bölüm, maddi ve manevi olarak kendilerini etkileyecek. Tercih sürecinde uzmanların tavsiyesi ise, öğrecilerin fazla acele etmemeleri ve detaylı bir araştırma yapmaları gerektiği yönünde.

ABD'nin önde gelen finansal dergisi Kiplinger, önümüzdeki 10 yılda en çok kazandıracak 10 gözde bölümü bu ay ki sayısında yer verdi. Buna göre, hemşirelik, inşaat mühendisliği, biyomedikal mühendisliği, makina mühendisliği, fizik ve bilgisayar bilimleri öne çıkan bölümlerin başında geliyor.

İşte 10 gözde bölüm...

BİLGİSAYAR BİLİMLERİ

Bilgisayar bilimleri ve ilgili alanlar sektörel taleplerle keşfedilmeyi bekleyen doğasıyla, kazançlı bir kariyer için olmazsa olmazlar arasında.

YÖNETİM BİLGİ SİSTEMİ

İşletme ve bilgisayar bilimlerinin kesiştiği yönetim bilgi sistemi; bir organizasyondaki verileri, anlamlı enformasyonlara dönüştürüyor. Bu veriler, yöneticiler tarafından etkin ve doğru karar almak için kullanılıyor.

Günümüz şirketleri için çok kritik hale gelen bu alan, ABD İstihdam İstatistikleri Ofisi’nin tahminlerine göre, 2030’lara gelindiğinde yüzde 17.9 daha büyümüş olacak. ABD’de yeni oluşan 2.6 milyon iş, Türkiye’deki potansiyel hakkında fikir verebilir.

İŞLETME YÖNETİMİ

Günümüz işletmelerinin doğru, hızlı ve etkin kararlar alabilecek, gelişmeleri takip eden ve bilinmezliklere hazır olabilecek yöneticilere ihtiyacı var. Çeşitli yöneticilik pozisyonlarında ABD’de gelecek 10 yılda 3.7 milyon iş doğacak.

AKTÜERYAL MATEMATİK

Yaşam süresinin artması, sadece sağlığı değil, onunla ilgili işleri de dönüştürüyor. Risk analizi ve olası maliyetin öngörülmesini sağlayan aktüeryal matematik ise sigorta gibi sektörlerde kritik hesaplamaların yapılmasına yarıyor. Bu alan gelecek 10 yılda yüzde 17.5 büyüyecek.

HEMŞİRELİK

Hemşirelik, birey, aile ve toplumun sağlığını koruma ve geliştirmeye odaklanan, ideal sağlık düzeyine ve yaşam kalitesine ulaştırmayı hedefleyen sağlık hizmetleri sektörüne bağlı bir meslek ve günümüzde popüler olduğu gibi, gelecek 10 yılda da gözde alanların başında geliyor.

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ

İnşaat mühendisliği, malzeme ve tekniği en iyi şekilde bir araya getiren, yapıların plan, proje, yapım ve denetlenmesiyle uğraşan temel mühendislik dalıdır. Bu alanın önümüzdeki 10 yılda yüzde 10.5’lik bir büyüme şansı olduğu tahmin ediliyor.

BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ

Biyomedikal mühendisliği, geleneksel mühendisliğin analitik deneyimlerinden yararlanarak, biyoloji ve tıpta karşılaşılan problemlerin çözümü için çalışan ve sağlık bakımı konusunda genel anlamda ilerlemeler sağlamayı hedefleyen bir mühendislik dalıdır. Gelecek vaad eden mesleklerden biridir.

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ

Makine mühendisliği, temel fizik prensipleri ve malzeme teknolojileri kullanarak mekanik sistemlerin tasarım, analiz, imalat ve bakımı ile ilgili çalışmalar yapan ve fiziksel olay ve durumları takip eden, günümüzde de üniversite adaylarının tercih ettiği bölümdür.

FİZİK

Fizik maddeyi, maddenin uzay-zamanda hareketini enerji ve kuvveti de kapsamak üzere bütün ilgili kavramlarla birlikte inceleyen doğa bilimidir. Daha genel olarak, evren ile ilgili nasılları cevaplamak için doğanın genel bir analizidir.

Havacılıktan uzay bilimlerine, modern şirketlerden bilişim dünyasına kadar birçok alanda kapılar fizik mezunlarına açık

LOJİSTİK

Lojistik, ürün, hizmet ve insan gibi kaynakların, ihtiyaç duyulan yerde ve istenen zamanda temin edilmesi için bir araç olarak tanımlanabilir. Herhangi bir pazarlama veya üretim organizasyonunun lojistik destek olmadan başarılması ile ifade edilir. Derginin işaret ettiği 10 bölümden biri de lojistiktir.







