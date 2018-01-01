Önümüzdeki 10 yılda mini buzul çağı yaşanabilir

İngiltere'de bulunan Northumbia Üniversitesi’nde matematik profesörü olan Valentina Zharkova ve ekibinin, gelecekte küresel iklim değişikliklerinin matematiksel olarak tahmin edilmesine olanak tanıyan bir model geliştirmesi, geçtiğimiz günlerde oldukça tartışılmıştı.

"MİNİ BİR BUZUL ÇAĞI YAŞANABİLİR"

Haberin basında yer almasının ardından gelen 'mini buzul çağı' yorumlarını, CNN Türk meteoroloji editörü Bünyamin Sürmeli değerlendirdi. Sürmeli Instagram hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda şu yorumda bulundu:





"İklim değişikliği modellerinde ufukta mini bir buzul çağı görünmeye başladı. Ve bu yüzlerce yıl sonra da görünmüyor. 2020-2030 yılları arasında mini bir buzul çağı yaşanabileceği tahmin ediliyor. 2018'e giriyoruz, hatırlatırım. Yani 2 yıl sonrasından bahsediliyor. Buna neden olacak şey ise güneşin manyetik dalgaları birbirini sonlandıracak ve bu 10 yıl içerisinde hava sıcaklıklarında ciddi bir azalma olacak deniyor. 2021 yılından 2030 yılına kademeli olarak düşecek, mini bir buzul çağına neden olabileceği konuşuluyor.

Güneşin manyetik döngüleri baz alınarak 30 yıllık soğuma etkisi küresel ısınma ve etkilerini biraz olsun azaltabilir deniliyor. Bu modelde güneşin etkinliğinde önemli bir azalmanın olacağını görülmüş. 2030 yılından sonra güneşin etkisinin %60 oranında azalması en son 1645-1715 yılları arasında yaşanan mini buzul çağına benzer bir durumun tekrar yaşanacağı anlamına geliyor. Öte yandan bugünlerde kutup soğukları Amerika ve Kanada'ya yine çöktü. Yani mini buzul çağları olmasa da ara ara dünyada böyle soğuma demoları yaşanıyor. Bunun nedeni de ısınma. Hep bahsediyorum, “ISINMA” bir sonuç değil, soğuma da dahil olmak üzere “İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ” nin bir sebebi."