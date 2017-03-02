Onur Saylak sorusu Tuba Büyüküstün'ü kızdırdı

Yönetmen Ferzan Özpetek ile Asmalımescit'te yemek yiyen Tuba Büyüküstün, gazetecilerin sorduğu soru üzerine sinirlendi.

TUBA'YI KIZDIRAN SORU

Bir gazetecinin "Eşiniz Onur Saylak ile evleri ayırdığınız doğru mu?" sorusu üzerine gerilen Tuba Büyüküstün, “Böyle bir şey yok, bu konuya cevap vermek dahi istemiyorum” dedi.

ALYANSI YOKTU

Güzel oyuncunun parmağında alyansının yine olmaması dikkatlerden kaçmadı.

AŞK İDDİALARINA YALANLAMA

Tuba Büyüküstün'ün, İbrahim Kutluay ile aşk yaşadığı iddialarına, Saylak ve Büyüküstün ortak bir açıklama ile yanıt vermişlerdi. İkili yazılı açıklamasında, “Aile hayatımızın mahremiyetine saygı duyulmaksızın yapılan haberler yalan ve iftira içermektedir. Bu asılsız haber akışıyla ilgili gerekli yasal işlemler başlatılmıştır. Kamuoyunu bu şekilde meşgul etmekten rahatsız ve üzgünüz” demişti.