taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
89.320
USD
3,6578
EURO
3,8553
ALTIN
146,55
PETR
56,0500

Onur Saylak sorusu Tuba Büyüküstün'ü kızdırdı

Eşi Onur Saylak ile evlerini ayırdıkları iddialarını soran gazeteciye kızan Tuba Büyüküstün, böyle bir şeyin olmadığını söyledi.

02.03.2017 - 09:48
  1. Haberler
  2. Magazin

Yönetmen Ferzan Özpetek ile Asmalımescit'te yemek yiyen Tuba Büyüküstün, gazetecilerin sorduğu soru üzerine sinirlendi.

TUBA'YI KIZDIRAN SORU

Bir gazetecinin "Eşiniz Onur Saylak ile evleri ayırdığınız doğru mu?" sorusu üzerine gerilen Tuba Büyüküstün, “Böyle bir şey yok, bu konuya cevap vermek dahi istemiyorum” dedi.

Onur Saylak sorusu Tuba Büyüküstün'ü kızdırdı

ALYANSI YOKTU

Güzel oyuncunun parmağında alyansının yine olmaması dikkatlerden kaçmadı.

Onur Saylak sorusu Tuba Büyüküstün'ü kızdırdı

AŞK İDDİALARINA YALANLAMA

Tuba Büyüküstün'ün, İbrahim Kutluay ile aşk yaşadığı iddialarına, Saylak ve Büyüküstün ortak bir açıklama ile yanıt vermişlerdi. İkili yazılı açıklamasında, “Aile hayatımızın mahremiyetine saygı duyulmaksızın yapılan haberler yalan ve iftira içermektedir. Bu asılsız haber akışıyla ilgili gerekli yasal işlemler başlatılmıştır. Kamuoyunu bu şekilde meşgul etmekten rahatsız ve üzgünüz” demişti.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İzmir'de cezaevinde yangın

İzmir'de cezaevinde yangın

66
AP'den İngiltere'ye serbest dolaşım hakkı uyarısı

AP'den İngiltere'ye serbest dolaşım hakkı uyarısı

9
Real Madrid 16 hafta sonra liderliği Barcelona'ya verdi

Real Madrid 16 hafta sonra liderliği Barcelona'ya verdi

4
Şanlıurfa'da saldırı talimatı veren terörist öldürüldü

Şanlıurfa'da saldırı talimatı veren terörist öldürüldü

13
Hırsızlar yaşlı adamı öldürüp eşine işkence yaptı

Hırsızlar yaşlı adamı öldürüp eşine işkence yaptı

55
Kanada'da dünyanın en eski yaşam izleri bulundu

Kanada'da dünyanın en eski yaşam izleri bulundu

12
Başak Dizer'in 18 yaşındaki hali

Başak Dizer'in 18 yaşındaki hali

3
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM