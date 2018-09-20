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Onur Ünlü sevgilisi Hazar Ergüçlü ile video paylaştı

Ünlü yönetmen Onur Ünlü oyuncu sevgilisi Hazar Ergüçlü ile ilginç anlarını sosyal medya hesabı üzerinden yayınladı.

Haber Merkezi | 20.09.2018 - 11:21..
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Geçtiğimiz hafta ilk kez el ele kameralar karşısına çıkan 46 yaşındaki Onur Ünlü kendisinden 19 yaş küçük olan oyuncu sevgilisi Hazar Ergüçlü ile aşklarını bir kez daha ilan etmişti.

HAZAR'IN YÜZÜ GÜLMÜYOR

Ünlü çift bu kez sosyal medya hesaplarından bir mekanda çektikleri ilginç videolarını takipçileriyle paylaştı. Ünlü'nün Instagram hesabından paylaştığı videoda, sevgilisi Hazar Ergüçlü'ye talimatlar vererek sağa sola bakmasını istedi. Hazar Ergüçlü'nün talimatlar verildiği sırada mutsuz hali takipçilerinin gözünden kaçmadı.

Onur Ünlü sevgilisi Hazar Ergüçlü ile video paylaştı ViDEO

Onur Ünlü sevgilisi Hazar Ergüçlü ile video paylaştı

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