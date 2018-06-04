Onurcan Özcan'ın teknesi alabora oldu kendisi kayboldu

Yaramızda Kalsın parçasıyla ünlenen 21 yaşındaki ünlü şarkıcı Onurcan Özcan, İmrenli Koyu'nun açıklarında teknelerinin alabora olması sonrası kayboldu.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Teknedeki Hasan Ekşi (23), Recep Gülyıldırım (26), Levent Sarı (30) ve Ulaş Sarı (23) yüzerek kıyıya çıktı.



Bölgeye çağrılan sağlık ekiplerince, baygın olan Gülyıldırım'a ilk müdahale kıyıda yapıldı. Hastaneye kaldırılan Recep Gülyıldırım, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

ONURCAN ÖZCAN'A ULAŞILAMADI

Arkadaşlarının teknede olduğunu belirttiği Onurcan Özcan'a (21) ise aramalara rağmen ulaşılamadı.