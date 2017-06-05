taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
98.868
USD
3,5091
EURO
3,9602
ALTIN
144,27
PETR
50,0800

Onursal başkan kürsüde fenalık geçirdi

Balkan Rumeli Türkleri Konfederasyonu Onursal Başkanı Turhan Gençoğlu, konuşma yapmak üzere geldiği kürsüde rahatsızlanarak yere yığıldı.

05.06.2017 - 08:40
  1. Haberler
  2. İç Haber

gg

Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği’nin (BAL-GÖÇ) Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlediği iftar programına Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu’nun yanısıra protokol ve dernek üyeleri katıldı. Programda konuşma yapmak üzkere kürsüye gelen Balkan Rumeli Türkleri Konfederasyonu Onursal Başkanı Turhan Gençoğlu,konuşmasına başladıktan yaklaşık 1 dakika sonra kürsüye yığıldı. 2014 yılında kalp rahatsızlığı sebebiyle ameliyat olduğu belirtilen Gençoğlu’na ilk müdahaleyisalondakiler yaptı. Kürsünün hemen yanındaki sandalyeye oturtulan Gençoğlu’na su verildi.

5 dakika dinlenen Gençoğlu, yaptığı konuşmada, "Rahatsızlığım sebebiyle sendrom yaşadım. Kusura bakmayın. Balgöç’ümüzünü düzenlediği iftar programında sizlerle olmak mutluluk verici" dedi.

İlginizi Çekebilir
PTT çalışanı 1 milyon lira çalıp firar etti
Çalıştığı PTT'den 1 milyon lira, bankalardan sahte evraklarla 873 bin lira çekerek firar etti, İstanbul'da bir eğlence mekanında yakalandı.
Ece Uslu: Bu yaz dinleneceğim
Oyuncu Ece Uslu, uzun bir aradan sonra ilk kez gecelerde görüntülendi.
Başbakan Yıldırım Göztepe'yi kutladı
Başbakan Yıldırım, Spor Toto Süper Lig'e yükselen Göztepe Kulübü Başkanı Sepil'i tebrik etti.
Bingöl'de 30 köyde sokağa çıkma yasağı
Bingöl'ün Genç ilçesindeki 30 köy ve mahallelerde, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon dolayısıyla sokağa çıkma yasağı ilan edildi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Yılmaz Vural Göztepe'yi Süper Lig'e çıkardı

Yılmaz Vural Göztepe'yi Süper Lig'e çıkardı

68
Suudi Arabistan ve 4 ülke Katar'la ilişkileri kesti

Suudi Arabistan ve 4 ülke Katar'la ilişkileri kesti

61
Eskişehirspor penaltılarda kaybetmenin üzüntüsünü yaşadı

Eskişehirspor penaltılarda kaybetmenin üzüntüsünü yaşadı

42
İzmir'de kamyonetin yayalara çarptığı an kamerada

İzmir'de kamyonetin yayalara çarptığı an kamerada

36
İntihar girişimini önlemeye çalışırken canından oldu

İntihar girişimini önlemeye çalışırken canından oldu

30
TIR'ın 6 otomobile çarpması kameralara yansıdı

TIR'ın 6 otomobile çarpması kameralara yansıdı

39
Manchester’da 50 bin kişilik yardım konseri düzenlendi

Manchester’da 50 bin kişilik yardım konseri düzenlendi

34
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM