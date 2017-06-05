Onursal başkan kürsüde fenalık geçirdi

Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği’nin (BAL-GÖÇ) Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlediği iftar programına Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu’nun yanısıra protokol ve dernek üyeleri katıldı. Programda konuşma yapmak üzkere kürsüye gelen Balkan Rumeli Türkleri Konfederasyonu Onursal Başkanı Turhan Gençoğlu,konuşmasına başladıktan yaklaşık 1 dakika sonra kürsüye yığıldı. 2014 yılında kalp rahatsızlığı sebebiyle ameliyat olduğu belirtilen Gençoğlu’na ilk müdahaleyisalondakiler yaptı. Kürsünün hemen yanındaki sandalyeye oturtulan Gençoğlu’na su verildi.

5 dakika dinlenen Gençoğlu, yaptığı konuşmada, "Rahatsızlığım sebebiyle sendrom yaşadım. Kusura bakmayın. Balgöç’ümüzünü düzenlediği iftar programında sizlerle olmak mutluluk verici" dedi.