Onychophagia nedir

Onychophagia, tırnak yeme rahatsızlığının tıp dilindeki adıdır. Özellikle tırnak yeme alışkanlığıyla bilinen Onychophagia burun karıştırmak ,cildinin belirli bölümlerini sıkmak , saçlarınla oynamak, parmağını emmek v.b davranışları da kapsamaktadır.

NEDENLERİ

Pek çoğumuz sinirsel veya psikolojik olarak tırnak yeme gibi durumlar ile karşı karşıya kalabiliyoruz.Çoğunlukla psikolojik etmenlerin sebep olduğu bu durum insan sağlığına mikrobik olarak zarar vermektedir. Vücudun en kirli bölgelerinden olan tırnaklarımız içeriğinde çok sayıda mikrobuı barındırabilmektedir.

TEDAVİ YOLLARI

Bu tarz durumları aşmak ve artık tırnak yemeyi bırakmak adına hipnoz tedavisi ve koruyucu renksiz ojelerin kullanımı Onychophagia'nın önüne geçmektedir.