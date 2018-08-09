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Onychophagia nedir

Tıp dilinde Onychophagia denilen bulgu, tırnak yeme alışkanlığnıın tıp dilindeki ismidir.

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Onychophagia, tırnak yeme rahatsızlığının tıp dilindeki adıdır. Özellikle  tırnak yeme alışkanlığıyla bilinen Onychophagia burun karıştırmak ,cildinin belirli bölümlerini sıkmak , saçlarınla oynamak, parmağını emmek v.b davranışları da kapsamaktadır.

Onychophagia nedir

NEDENLERİ

Pek çoğumuz sinirsel veya psikolojik olarak tırnak yeme gibi durumlar ile karşı karşıya kalabiliyoruz.Çoğunlukla psikolojik etmenlerin sebep olduğu bu durum insan sağlığına mikrobik olarak zarar vermektedir. Vücudun en kirli bölgelerinden olan tırnaklarımız içeriğinde çok sayıda mikrobuı barındırabilmektedir.

Onychophagia nedir

TEDAVİ YOLLARI

Bu tarz durumları aşmak ve artık tırnak yemeyi bırakmak adına hipnoz tedavisi ve koruyucu renksiz ojelerin kullanımı Onychophagia'nın önüne geçmektedir.

Onychophagia nedir

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