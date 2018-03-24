Opel Grandland X Ultimate'in fiyatı belli oldu

Opel geçen yıl Kasım ayında satışa sunduğu kompakt SUV modeli Grandland X’in Ultimate donanım seviyesini satışa sundu. Enjoy ve Excellence donanım seviyelerinin üzerinde en üst donanım seviyesi olan Ultimate, Panoramik cam tavan dışında Grandland X’te sunulan tüm opsiyonları bünyesinde barındırıyor.

TÜM DONANIMLAR BİR ARADA

Yalın ve içinde yolculuk yapanları ferah hissetirecek şekilde tasarlanan Opel’in kompakt SUV modeli Grandland X güvenlik ve konfor özellikleri ile dikkat çekiyor.

Grandland X müşterileri Ultimate donanım seviyesinde modelin öne çıkan tüm konfor ve güvenlik özelliklerine bir arada erişebilecekler. Bu özellikler arasında: Dokunmatik 8 inçlik ekrana sahip Navi 5.0 bilgi-eğlence sistemi, ısıtmalı ThermalTec ön cam, AGR sertifikalı ergonomik ön koltuklar, 360 derece kuş bakışı çevre görüş kamerası ve Premium Denon ses sistemi bulunuyor.

TÜRKİYE SATIŞ FİYATI AÇIKLANDI

Grandland X Ultimate donanım seviyesinde standart olarak sunulan siyah tavan, 19” jantlar ve alaşımlı spor pedallar ise otomobilin sportif görünümüne katkı sağlıyor.

Dizel ve benzinli versiyon olmak üzere sadece otomatik şanzıman ile birlikte alınabilen Ultimate donanım seviyesinde tavsiye edilen satış fiyatları ise şu şekilde açıklandı:

1.2 130 HP Otomatik Şanzıman S&S AT-6 (Benzin) 205 bin 900 TL

1.6 120 HP Otomatik Şanzıman S&S AT-6 (Dizel) 223 bin 900 TL