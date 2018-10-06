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Operasyon arasında dinlenen Mehmet: Rönesans tablosu gibi

Güneydoğu'da, Kuzey Irak'ta, Suriye'de hatta zaman zaman Karadeniz'de dağları teröre dar eden Mehmetçik'in efsane fotoğrafı.

Haber Merkezi | 06.10.2018 - 12:42..
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Operasyon arasında dinlenen Mehmet: Rönesans tablosu gibi

GURUR KAYNAĞIMIZ TSK

Türkiye ateş çemberinden geçiyor. Amerika, Avrupa ve İsrail gibi yeni dünya düzeni peşinde koşup ülkelerin sınırlarını değişirebileceğine inanacak kadar kendinden geçen odakların hemen her gün bölgemizde terör örgütlerini beslediği dönemde, Türk Silahlı Kuvvetleri sahadaki mücadelesiyle gurur kaynağımız oldu.

OPERASYONA MOLA VEREN ASKER

Son zamanlarda, Kuzey Irak dağlarında Kandil'e giden terör güzergahına yaptığı baskınlarla terör ele başlarını bir bir avlayan askerlerimiz, kimi zaman operasyon arasında dinleniyor.

'RÖNESANS TABLOSU GİBİ'

Twitter'da önümüze düşen bu fotoğrafı paylaşan @teroretavizyok_ adlı hesap, paylaştığı fotoğrafa "Rönesans tablosu gibi" notunu düşmüş, öyle haklı ki..

Operasyon arasında dinlenen Mehmet: Rönesans tablosu gibi

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