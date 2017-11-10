Operasyondan dönen komandolardan Ata'ya saygı

20 yıldır aranan 'hayalet baron' lakaplı İran uyruklu Reza Lame ve suç ortağı Mehdi Golichobeh İstanbul'da yakalandı.

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İlber Ortaylı 10 Kasım'da çok etkilendiği olayı anlattı

Atatürk değerlerinin toplumda oturduğunu ifade eden Ortaylı, 9'u 5 geçe hayatın durmasının kendisini çok etkilediğini söyledi.