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Operasyondan dönen komandolardan Ata'ya saygı

Atatürk, ölümünün yıl dönümünde PKK ile Ağrı'nın kırsalında mücadele veren jandarma komando timleri tarafından saygıyla anıldı.

10.11.2017 - 13:41
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Ağrı'ya 30 kilometre uzaklıktaki Mollazade Tepe Mevkiine konuşlandırılan Cumaçay Jandarma Karakolu'nun içtima alanında düzenlenen anma törenlerine Karakol Komutanı Jandarma Kıdemli Başçavuş Yahya Tanış, askerler ve güvenlik korucuları katıldı.

Operasyondan dönen komandolardan Ata'ya saygı

SAYGI DURUŞU VE İSTİKLAL MARŞI

Jandarma Kıdemli Başçavuş Zeynel Göçer'in günün anlam ve önemini belirten konuşması ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun gönderdiği mesaj okundu.

Saygı duruşu, istiklal marşının okunması ile devam eden anma törelerinde jandarma er Rafet Kuş, 'Mustafa Kemal'i Düşünüyorum' şiirini okudu.

Saat 09.05'de sirenler çaldı. Asker ve güvenlik korucuları saygı duruşunda bulunurken kışladaki bayraklar da yarıya indirildi.

Komandolardan Ata'ya saygı VİDEO

 

Operasyondan dönen komandolardan Ata'ya saygı

OPERASYON DÖNÜŞÜ SAYGI DURUŞU

Bu sırada bölgede PKK terör örgütüne yönelik sürdürülen 'Şehit Uzman Jandarma Çavuş Mehmet Polat' operasyonundan dönen jandarma komando timi saat 09.05'te karakoldan gelen siren seslerini duyunca Ata'ya saygı duruşunda bulundular.

Operasyondan dönen komandolardan Ata'ya saygı

KOMANDOLAR SİPER ALARAK GÜVENLİĞİ SAĞLADI

Komandoların saygı duruşu sırasında diğer timdeki komandoların siper alarak güvenliği sağlaması dikkat çekti.

Operasyondan dönen komandolardan Ata'ya saygı

Operasyondan dönen komandolardan Ata'ya saygı

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