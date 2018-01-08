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Oprah Winfrey'in ABD Başkanlığı'na aday olacak iddiası

Amerikalı ünlü talk show sunucusu Oprah Winfrey 2020'de yapılacak Başkanlık seçimlerine aday olmayı düşünüyor.

AA | 08.01.2018 - 21:11..
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CNN'in, Winfrey'in çevresine dayandırarak verdiği haberde, Oprah Winfrey'in Başkanlık yarışına girmeyi "aktif bir şekilde düşündüğü" kaydedildi.

BAŞKANLIĞA HAZIRLANIYOR

Haberde, Winfrey'in çevresinden de Başkanlık yarışına girmesi için kendisine baskı yapıldığı belirtilerek, "Oprah Winfrey Başkanlığa hazırlanıyor." ifadesine yer verildi.

Demokrat Parti'nin 2018 yılı ortalarında aday adaylarını açıklamaya başlayacağı belirtilen haberde, henüz partinin bir aday adayının olmadığı da hatırlatıldı.

Oprah Winfrey'in ABD Başkanlığı'na aday olacak iddiası

DEMOKRAT PARTİ'DEN ADAY OLABİLİR

Ünlü sunucunun yıllardır devam eden televizyon programında oluşturduğu imajın kendisine Demokrat Partiden adaylık kapısını açabileceği belirtiliyor.

Winfrey'in yeterince siyasi tecrübesinin olmayışı ise sunucuya yönelik eleştirilerin başında geliyor.

Oprah Winfrey'in ABD Başkanlığı'na aday olacak iddiası

"TECRÜBEYE İHTİYAÇ YOK"

Aralık 2017'de Bloomberg'e verdiği röportaj sonrasında muhabirin "Çok net bir şekilde görülüyor ki ABD'de Başkan olmak için tecrübeye ihtiyaç yok" şeklindeki yorumu üzerine Oprah Winfrey, "Tecrübemin olmadığını düşünüyordum, (Başkan Donald Trump'a atıfta bulunarak) Fakat şu anda ülkede neler olduğunu görünce fikrim değişti." ifadesini kullanmıştı.

ABD'de en çok kazanan televizyon yıldızlarından biri olarak bilinen Winfrey, kendi ismini taşıyan bir talk show programı yapıyor.

"Başkanlık Özgürlük Madalyası" unvanını da taşıyan Oprah Winfrey'in, Harvard Üniversitesinden fahri doktorası da bulunuyor.

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