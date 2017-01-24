Optimar'dan referandum anketi

Türkiye genelini temsilen 26 ilde 3 Ocak - 10 Ocak 2017 tarihleri arasında, 2043 kişi ile yüz yüze görüşülerek yapılan ankete göre, Anayasa refarandumunda evet oyu vereceklerin oranı yüzde 53’ü geçti.

Son 3 yılda Başkanlık sistemi konusunda kararsız olanların oranı düşerken, destek istikrarlı bir şekilde arttı.

YÜZDE 46,3 'EVET' DEDİ

“Türkiye’nin mevcut yönetim biçimi olan parlamenter yönetimden, Anayasa değişikliğine gidilerek Başkanlık / Cumhurbaşkanlığı sistemine geçmesini ister misiniz?” sorusuna katılımcıların yüzde 46.3’ü ‘evet’, yüzde 40’ı ‘hayır’ yüzde 13,7’si ise ‘kararsızım’ cevabını verdi.

MHP SEÇMENİ İKİYE BÖLÜNDÜ

Araştırmada katılımcıların yaptığı tercih, parti aidiyetine göre de analiz edildi. Buna göre, oyunun rengi ‘evet’ olanlar AK Parti seçmenleri arasında yüzde 80,3, CHP’liler arasında ise yüzde 7,8. MHP’li seçmenler arasında ise bu oran kararsızlar dağıtılmadan değişiklik için ‘evet’ diyenlerin oranından (46.6) yaklaşık 5 puan düşük.

MHP’lilerin yüzde 41.87’si sistem değişikliğini destekliyor. MHP’deki bu tablo Devlet Bahçeli’nin AK Parti’ye anayasa değişikliği ve Cumhurbaşkanlığı sistemi için verdiği destek konusundaki tercihe de yansıdı. Bunu olumlu bulanların oranı yüzde 46,9, olumsuz bulanların oranı yüzde 38.1 olarak gerçekleşti. Fikri olmayanların oranı ise % 14,9. Sadece MHP tabanının ise Bahçeli’nin bu tercihine verdiği destek yüzde 49,5 oldu. MHP’deki desteğin genel seçmen içindeki destekten 3 puan fazla olması dikkat çekti.

KÜRT SEÇMENLERİN YÜZDE 38.3 EVET DİYOR

Araştırmada etknik kökene göre Cumhurbaşkanlığı sistemine destek de analiz edildi. Kürtlerin yüzde 38.3’ü sistem değişikliğine ‘evet’ karşılığını verirken ‘hayır’ diyenlerin oranı 39.5 oldu. Türk seçmenlerde destek kararsızlar dağıtılmadan Türkiye ortalamasının (46.3) 2 puan üzerine çıkarak 48.7 oldu. Kürt seçmenler arasındaki kararsızların oranı Türkiye ortalamasının (13,8) 5.7 puan üzerinde çıkarak yüzde 19.5 olarak gerçekleşti. Türk seçmende bu oran 11.8.