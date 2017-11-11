Öpücük kavgası uçağa rötar yaptırdı

Atlasglobal Havayolları'nın İstanbul-Bodrum seferini yapmaya hazırlanan uçağı yolcu alımının ardından kalkış için pist başına ilerlemeye başladı. 10 günlüğüne Küba ve ABD'yi kapsayan balayı tatiline giden çift bu sabah erken saatlerde yurtdışından döndü. Yeni evli çift saat 10.20'de, İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan kalkan ve Bodrum'a gidecek olan uçağa bindi.

"HERKESİN İÇİNDE OLMAZ BÖYLE ŞEYLER"

Merve Tulunay Bodrum'da beş yıldızlı lüks bir otelin genel müdürü olan eşi Mehmet Tulunay'ı (40) yanağından öptü. Bu sırada uçakta hemen yan tarafta oturan Hamit C. ve ailesi öpüşen çifte "Kadını nasıl öpersin, burası uçak. Herkesin içinde olmaz böyle şeyler" diyerek tepki gösterdi. Bunun üzerine tartışma çıktı.

UÇAKTAN İNDİRİLİP KARAKOLA GÖTÜRÜLDÜLER

Uçaktaki kavgaya diğer yolcularda karışınca uçağın kaptan pilotu uçuştan vazgeçerek park pozisyona geri dönme kararı aldı. Kaptan pilot uçağa polis ekiplerini çağırırken, kavgaya karışan iki aile de uçaktan indirilirdi. İki aile karakola götürülürken, olayın karşılıklı anlaşmazlıktan kaynaklandığını ve birbirlerinden şikayetçi olmadıklarını söylediler. Kavga nedeniyle pist başından geri dönen uçak ise bir saat rötarla 11.20'de Bordum seferini yapmak üzere Atatürk Havalimanı'ndan havalandı.

OLAY UÇAK TAM KALKACAĞI SIRADA MEYDANA GELDİ

Yaşananları anlatan Mehmet Tulunay , kavga ettiği kişinin "Kadını nasıl öpersin, burası uçak" sözü üzerine şaşkınlık yaşadıklarını belirterek "Eşim oluyor, size ne deyince ikinci kez müdahale oldu, gerginlik yaşandı. Müdahalesini sürdürünce, ikimiz de ayağa kalktık. Araya diğer yolcular girerek adama tepki gösterdi. Uçak tam kalkacağı sırada meydana gelen olayda, uçak karışınca pilot motorları durdurup emniyet güçlerini çağırdı. Uçağa gelen polisi gören adam, yolcuların da tepkisinin büyümesi üzerine özür diledi, alttan almaya başladı. Biz de uçak daha fazla yoldan kalmasın, gecikme olmasın diyerek eşimle sinir içerisinde uçağı terk edip indik. Şu anda İstanbul'dayız. Bugün akşam Bodrum'a döneceğim. 20 yıldır turizm sektörünün içindeyim ne ben ne eşim böyle bir olaya tanık olmadık, yaşamadık. Uçakta ayrıca turistler de vardı. Bu tür insanlar ne yazık ki ülkemizin imajını en başta zedeleyen insanlar. Hem bize yapılan davranıştan hem de bizimle ilgili bir gecikmeden dolayı üzgünüz, diğer yolculardan da özür dileriz. Ancak bizim elimizde olan bir şey değildi." dedi.

Tulunay, şikayetçi olmadığı için, yaşananlarla ilgili yasal işlem yapılmadığını belirtti. Tulunay, kendileriyle tartışan kişinin ise yolcuların tepkileri üzerine polis tarafından uçaktan indirildiğini söyledi.