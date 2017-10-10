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ORC, CHP seçmenine 'lider'ini sordu

Son ankete göre Kemal Kılıçdaroğlu tartışmasız CHP'nin lideri ve seçmenin gönlündeki Cumhurbaşkanı adayı.

10.10.2017 - 10:14
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ORC, CHP seçmenine 'lider'ini sordu

ORC, CHP seçmenine 'lider'ini sordu

ORC Araştırma Şirketi, 6 - 8 Ekim tarihleri arasında, 35 ilde toplam 2580 kişi ile ‘‘CATI-Bilgisayar Destekli Telefon Görüşmesi’’ yöntemiyle gerçekleştirdiği araştırmada CHP seçmeni olan kişilere özel sorular yöneltti.

GENEL BAŞKAN TARTIŞMASIZ KILIÇDAROĞLU

Anket çalışmasında "CHP'de Genel Başkan değişikliğine ihtiyaç var mı?" sorusuna yanıt arandı.

Buna göre CHP seçmeni Kemal Kılıçdaroğlu'ndan memnun. Seçmenin sadece yüzde 15,3'ü genel başkan değişikliği isterken yine seçmenin yüzde 80,9'u buna gerek görmedi.

ORC, CHP seçmenine 'lider'ini sordu

CHP'LİLERİN CUMHURBAŞKANI ADAYI KILIÇDAROĞLU

Kılıçdaroğlu'na yönelik memnuniyet parti içinde tartışılmaz bir konu. Cumhurbaşkanlığı seçiminde kimin aday olacağına ilişkin de buna yakın bir kanı var. Genel başkanlık için parti içi destek Kılıçdaroğlu'na yüzde 80,9 iken Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Kılıçdaroğlu'nun aday olmasını isteyenlerin oranı yüzde 58,1.

İkinci sırada ise yüzde 8,9 ile Yılmaz Büyükerşen var.

Deniz Baykal da yüzde 4,5 ile üçüncü sırada.

Bir diğer isim İlhan Kesici de yüzde 2,9 ile dördüncü sırada.

ORC, CHP seçmenine 'lider'ini sordu

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