ORC Türkiye'nin nabzını tuttu

ORC Araştırma Şirketi, 6-8 Ekim tarihleri arasında, 35 ilde toplam 2580 kişi ile ‘‘CATI-Bilgisayar Destekli Telefon Görüşmesi’’ yöntemiyle Türkiye'nin nabzını tuttu.

OPERASYONLARA DESTEK YÜZDE 74

Yapılan araştırmaya göre, "FETÖ, PKK, DAEŞ ve diğer terör örgütlerini etkisiz hale getirmek için gerçekleştirilen operasyonları destekliyor musunuz?" sorusuna yüzde 74,0 destekliyorum, yüzde 21,6 desteklemiyorum yanıtları verilirken yüzde 4,4'ü cevap vermedi.

AB'YE ÜYELİK YÜZDE 77 ÖNEMSENMİYOR

"Türkiye'nin Avrupa Birliğine üye olmasını önemsiyor musunuz?" sorusuna yüzde 22,7 evet derken, yüzde 77,3 hayır yanıtını verdi.

Ankete göre verilen diğer yanıtlar ise şu şekilde;

SINIR ÖTESİ OPERASYONLARA DESTEK YÜZDE 65

LAİKLİK TEHDİT ALTINDA MI?