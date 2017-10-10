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ORC Türkiye'nin nabzını tuttu

Gündeme ilişkin soruların sorulduğu anket araştırmasında çarpıcı sonuçlara ulaşıldı.

10.10.2017 - 11:30
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ORC Araştırma Şirketi, 6-8 Ekim tarihleri arasında, 35 ilde toplam 2580 kişi ile ‘‘CATI-Bilgisayar Destekli Telefon Görüşmesi’’ yöntemiyle Türkiye'nin nabzını tuttu.

OPERASYONLARA DESTEK YÜZDE 74

Yapılan araştırmaya göre, "FETÖ, PKK, DAEŞ ve diğer terör örgütlerini etkisiz hale getirmek için gerçekleştirilen operasyonları destekliyor musunuz?" sorusuna yüzde 74,0 destekliyorum, yüzde 21,6 desteklemiyorum yanıtları verilirken yüzde 4,4'ü cevap vermedi.

ORC Türkiye'nin nabzını tuttu

AB'YE ÜYELİK YÜZDE 77 ÖNEMSENMİYOR

"Türkiye'nin Avrupa Birliğine üye olmasını önemsiyor musunuz?" sorusuna yüzde 22,7 evet derken, yüzde 77,3 hayır yanıtını verdi.

ORC Türkiye'nin nabzını tuttu

Ankete göre verilen diğer yanıtlar ise şu şekilde;

SINIR ÖTESİ OPERASYONLARA DESTEK YÜZDE 65

ORC Türkiye'nin nabzını tuttu

ORC Türkiye'nin nabzını tuttu

LAİKLİK TEHDİT ALTINDA MI?

ORC Türkiye'nin nabzını tuttu

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