ORC'den bu pazar genel seçim olsa anketi

ORC Araştırma, 22-26 Mart tarihleri arasında 36 ilde 5620 seçmenle yüz yüze görüşerek "Bu Pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" diye sordu.

Araştırmaya göre, Cumhur ittifakına olan destek Cumhuriyet tarihinin en yüksek oy oranına doğru yükseliş bandında.

İŞTE OY ORANLARI

CUMHUR İTTİFAKI (AK PARTİ+MHP): YÜZDE 56,2

CHP: YÜZDE 26,5

HDP: YÜZDE 8,3

İYİ PARTİ: YÜZDE: 7,1

DİĞER: YÜZDE 1,9

ORC, seçmenlere "2019'da gerçekleşecek cumhurbaşkanlığı seçiminde" hangi isme oy vereceklerini de sordu. Ankete göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, rakiplerine karşı ezici rakamlarla önde.