ORC'den genel seçim anketi

ORC Araştırma Şirketi, 6-8 Ekim tarihleri arasında, 35 ilde toplam 2580 kişi ile ‘‘CATI-Bilgisayar Destekli Telefon Görüşmesi’’ yöntemiyle siyasi nabzı ölçen bir anket çalışması gerçekleştirdi.

Bu ankette bir ilk de yaşandı. Meral Akşener ismi ilk kez kendisine yakın olduğu düşünülmeyen bir anket şirketi tarafından kamuoyuna soruldu.

PARTİLERİN OY ORANLARI

Seçmenler "Bu Pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusuna şu yanıtları verdi:

AK Parti: %47

CHP: %26,3

MHP: %10,7

HDP: %7,3

Meral Akşener: %6,2