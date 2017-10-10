taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
101.298
USD
3,6878
EURO
4,3451
ALTIN
152,70
PETR
55,8800

ORC'den genel seçim anketi

İlk kez Meral Akşener'e yakın olduğu düşünülmeyen bir şirket tarafından içinde Akşener'in de olduğu çalışma gerçekleştirildi.

10.10.2017 - 10:02
  1. Haberler
  2. Gündem
ORC'den genel seçim anketi

ORC'den genel seçim anketi

ORC Araştırma Şirketi, 6-8 Ekim tarihleri arasında, 35 ilde toplam 2580 kişi ile ‘‘CATI-Bilgisayar Destekli Telefon Görüşmesi’’ yöntemiyle siyasi nabzı ölçen bir anket çalışması gerçekleştirdi.

Bu ankette bir ilk de yaşandı. Meral Akşener ismi ilk kez kendisine yakın olduğu düşünülmeyen bir anket şirketi tarafından kamuoyuna soruldu.

PARTİLERİN OY ORANLARI

Seçmenler "Bu Pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusuna şu yanıtları verdi:

AK Parti: %47
CHP: %26,3
MHP: %10,7
HDP: %7,3
Meral Akşener: %6,2

ORC'den genel seçim anketi

İlginizi Çekebilir
Telabyad'dan yapılan taciz ateşine anında karşılık
Bölgedeki PYD'li teröristler Türk askerine taciz ateşi açtı. Mehmetçik anında karşılık verdi.
ORC, CHP seçmenine 'lider'ini sordu
Son ankete göre Kemal Kılıçdaroğlu tartışmasız CHP'nin lideri ve seçmenin gönlündeki Cumhurbaşkanı adayı.
Aydın'da gökyüzü kuşlarla renklendi
Aydın'ın Kuşadası İlçesi'ndeki Güvercinada, görenleri hayran bırakan kuş sürüsü manzarasına ev sahipliği yaptı.
Afrin'deki PKK'lı teröristler telaşlandı
Türkiye'de Mehmetçik'in göz açtırmadığı teröristlerin Suriye'deki uzantıları Afrin'de direneceklerini söyledi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İlker Başbuğ'dan İdlib operasyonu değerlendirmesi

İlker Başbuğ'dan İdlib operasyonu değerlendirmesi

47
BAE'den Katar'a Dünya Kupası teklifi

BAE'den Katar'a Dünya Kupası teklifi

84
Cumhurbaşkanı Erdoğan Sırbistan'a geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan Sırbistan'a geldi

78
Lucescu: Bizim için büyük bir ders oldu

Lucescu: Bizim için büyük bir ders oldu

111
Mete Yarar'ın İdlib değerlendirmesi

Mete Yarar'ın İdlib değerlendirmesi

28
Erdoğan'ın Sırbistan ziyareti Alman medyasında

Erdoğan'ın Sırbistan ziyareti Alman medyasında

68
CHP'nin Suriye'de çözüm önerisi: Esad ile temas

CHP'nin Suriye'de çözüm önerisi: Esad ile temas

197
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM