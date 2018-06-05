ORC'nin 24 Haziran anketi

Zonguldak'ta, kırmızı ışıkta beklediği sırada kimliği belirlenemeyen bir yaya tarafından yumruklu saldırıya uğrayan servis şoförü, hastaneye kaldırıldı.

Belçika’da, otobanda düğün konvoyu yapan 18 Türk davalık oldu. Yargıç D'Hondt'un tepkisi ise bir hayli ilginç oldu.

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Gökyüzünde bağlama çalıp türkü söylediler

Kayseri'de, biri yamaç paraşütü pilotu diğeri ise ses sanatçısı olan iki arkadaş, paraşütle ‘Şafak Söktü Sunam Uyanmaz’, ‘ Haydar Haydar’ ve ‘Hangimiz Sevmedik’ türkülerini seslendirdi.