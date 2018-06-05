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ORC'nin 24 Haziran anketi

Seçimlere 18 gün kala yayınlanan ankette; Cumhur İttifakı'nın yüzde 52-53 seviyesine ulaştığı görüldü.

Haber Merkezi | 05.06.2018 - 08:10..
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ORC'nin 24 Haziran anketi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli arasında varılan mutabakat ile; iki parti, 24 Haziran seçimlerine Cumhur İttifakı olarak girme kararı almıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan karşısında seçim galibiyeti göremeyen muhalefet partileri ise Millet İttifakı adı altında buluştu.

Kurulan ittifaklar sonuçları değiştirmedi.

SON 18 GÜN

Türkiye'nin kaderini belirleyecek seçimlere 18 gün kala, ORC Araştırma Şirketi'nin yaptığı anketin sonuçları yayınlandı.

MECLİS'TE ÇOĞUNLUK CUMHUR İTTİFAKI'NDA

Sonuçlarda, Meclis'te çoğunluğu elde etmek isteyen Millet İttifakı'nın hüsranı yaşayacağı görülüyor.

Cumhur İttifakı ise yüzde 52,8 seviyesine çıkarak Meclis'teki çoğunluğu elde ediyor.

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ORC'nin 24 Haziran anketi

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