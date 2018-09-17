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ORC'nin Mart 2019 seçmen tercihleri araştırması

İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Adana'dan gelen en son rakamları Ensonhaber ve ORC farkıyla okuyacaksınız.

Özel Haber | 17.09.2018 - 10:22..
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ORC'nin Mart 2019 seçmen tercihleri araştırması

anket

24 Haziran seçimlerinin başarılı araştırma şirketi ORC, Mart 2019 yerel seçimlerinin nabzını tutumak için çalışmalara başladı.

Bu araştırma partilerin seçim için ısınmaya başladıktan sonraki ilk çalışma olduğu için önemli bir referans kaynağı niteliğinde.

Pek çok haber sitesinde kaynaksız görecek olsanız da Türkiye'nin büyükşehirlerinin seçmen tercihlerine Ensonhaber farkıyla ulaşıyorsunuz.

İSTANBUL

CHP, HDP VE İP İTTİFAK YAPSA BİLE AK PARTİ TEK BAŞINA KAZANACAK

ORC'nin Mart 2019 seçmen tercihleri araştırması

ANKARA

AK PARTİ ANKARA'DA İRTİFA KAYBEDİYOR, MHP'NİN KAPISI ÇALINABİLİR

ORC'nin Mart 2019 seçmen tercihleri araştırması

İZMİR

CHP KIRMIZI ALARM VERİYOR: İZMİR'DE YÜZDE 50'DEN 38'E DÜŞTÜLER

ORC'nin Mart 2019 seçmen tercihleri araştırması

BURSA

BURADA DEĞİŞEN BELEDİYE DEĞİL, BELEDİYE MECLİSİ OLACAK

ORC'nin Mart 2019 seçmen tercihleri araştırması

ADANA

RAKAMLAR NET: MHP'NİN AK PARTİ'YE İHTİYACI VAR

ORC'nin Mart 2019 seçmen tercihleri araştırması

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