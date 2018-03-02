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ORC'nin Şubat 2018 siyasi gündem araştırması

Siyasetin gündeminde, ittifaklar var. ORC Araştırma, seçmenin nabzını ölçtü ve partililerin bakışını gösterdi.

Özel Haber | 02.03.2018 - 14:03..
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ORC'nin Şubat 2018 siyasi gündem araştırması

ORC Araştırma şirketi, 23-27 Şubat arasında 36 ilde 3420 kişi ile yüz yüze görüşme yöntemiyle anket yaptı. Seçmenlere gündemde yer alan her konu soruldu.

HDP BARAJ ALTINDA

Ankete göre "bugün genel seçim olsa" HDP baraj altında kalıyor.

ORC'nin Şubat 2018 siyasi gündem araştırması

CHP VE HDP'LİLER İTTİFAK İSTİYOR

HDP'nin baraj altında kalması, partiyi başka partilerle ittifaka itiyor. İttifaka en yakın parti ise CHP. CHP ve HDP seçmenleri iki partinin ittifakına yeşil ışık yakıyor. ORC'nin Şubat 2018 siyasi gündem araştırması

AK PARTİ'NİN YAPACAĞI İTTİFAKLARA TAM DESTEK

ORC'nin Şubat 2018 siyasi gündem araştırması

SİYASİ PARTİLER İTTİFAK YAPSIN: YÜZDE 67,8

ORC'nin Şubat 2018 siyasi gündem araştırması

Anketteki diğer sorular da şöyle:

"ODA"LARA DÜZENLEME YAPILSIN: YÜZDE 56,2

ORC'nin Şubat 2018 siyasi gündem araştırması

CİNSEL İSTİSMAR, TERÖR VE DARBE CEZALARI YETERSİZ: YÜZDE 84,3

ORC'nin Şubat 2018 siyasi gündem araştırması

TERÖRLE MÜCADELEYE TAM DESTEK: YÜZDE 75,8

ORC'nin Şubat 2018 siyasi gündem araştırması

ZEYTİN DALI'NI SADECE HDP'LİLER DESTEKLEMİYOR

ORC'nin Şubat 2018 siyasi gündem araştırması

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