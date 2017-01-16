Ordu Çevre Yolu projesiyle geçiş 10 dakikaya inecek

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, 1 milyar 100 milyon liralık Ordu Çevre Yolu Projesi tamamlandığında Ordu trafiğinin nefes alacağını ve 1 saatlik şehir geçişinin 10 dakikaya düşeceğini açıkladı.

1 MİLYARLIK DEV PROJE

4 yıl önce başlatılan çevre yolu çalışmalarının hızla devam ettiği belirtildi. Yılmaz, heyecanla projenin ilk etabının açılmasını beklediklerini ifade ederek "Karadeniz'in sarp ve geçit vermeyen dağlarında gidiş geliş toplam uzunluğu 19 kilometrelik tüneller, 3 viyadük, 2 alt geçit ve 3 köprülü kavşakla geçilecek Ordu Çevre Yolu tamamlandığında yıllık 30 milyon liralık yakıt tasarrufu sağlanacak. 1 milyar 100 milyon liralık bu dev proje tamamlandığında Ordu trafiği nefes alacak ve 1 saatlik şehir geçişi 10 dakikaya düşecek" diye konuştu.

YAKIT TASARRUFU SAĞLAYACAK

Yılmaz ayrıca, "Toplam uzunluğu 19 kilometre olan ve 6 tünelle geçilecek proje tamamlandığında, ülke ekonomisine yıllık 30 milyon lira gibi yakıt tasarrufu sağlayacak. Yaz aylarında Altınordu şehir merkezinden geçen transit yoldan günde 100 bin araç geçiş yapıyor ve artık araçlar yollara sığmıyor. Ordu Çevre Yolu bu anlamda olmazsa olmazımız. İnşallah proje kısa sürede hizmete açılacak ve Ordu'dan transit geçiş yapan sürücülerimiz daha rahat edecek. Aynı zamanda konforlu bir seyahatle sevdiklerine kavuşacaklar"