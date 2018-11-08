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Ordu- Giresun Havalimanı 3 milyonu aştı

Türkiye’nin ve Avrupa’nın tek denize dolgu yöntemiyle inşa edilen havalimanı olan Ordu-Giresun Havalimanından yararlanan yolcu sayısı 3 milyonu aştı.

İHA | 08.11.2018 - 09:43..
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Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü istatistiklerine göre, Ordu-Giresun Havalimanı, açıldığı 2015 yılı Mayıs ayından yılsonuna kadar olan sürede 222 bin 936 yolcuya hizmet verdi.

3 MİLYON OLARAK GERÇEKLEŞTİ

2016 yılında havalimanından yararlanan yolcu sayısı 796 bin 188 olarak gerçekleşirken, bu rakam 2017 yılında 1 milyon 187 bin 786’ya yükseldi. 2018 yılı Ocak- Ekim ayları arasında 912 bin 190 yolcu yararlandığı havalimanından açıldığı günden bu yana yararlanan yolcu sayısı 3 milyon 119 bin 100 olarak gerçekleşti.

Ordu- Giresun Havalimanı 3 milyonu aştı

DURGUN GEÇİYOR

Bu arada Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Ekim ayı tahmini rakamlarına göre, Ordu-Giresun Havalimanı 2018 yılında hem iç hem de dış hatlarda uçuş ve yolcu sayısında durgunluk yaşadı. Buna göre Ocak-Ekim ayları arasındaki 10 aylık sürede iç hatlarda 6 bin 406, dış hatlarda 149 olmak üzere toplam 6 bin 555 uçak iniş-kalkış gerçekleştirdi. Bu uçuşlardan iç hatlarda 891 bin 923, dış hatlarda 20 bin 267 olmak üzere toplam 912 bin 190 yolcu yararlandı. Bu uçuşlarda toplam 7 bin 353 ton yük taşındı.

2017 yılı Ocak- Ekim aylarında iç hatlarda 6 bin 860 dış hatlarda 655 olmak üzere 7 bin 515 uçuş gerçekleşmiş, iç hatlarda 921 bin 390 dış hatlarda 83 bin 619 olmak üzere toplam 1 milyon 5 bin 9 yolcu taşınmıştı. Aynı uçuşlarda 8 bin 844 ton yük taşınmıştı.

Ordu- Giresun Havalimanı 3 milyonu aştı

ORTALAMA DÜŞÜŞ MİKTARI YÜZDE 9

Buna göre Ordu- Giresun Havalimanı bir önceki yıla göre, iç hatlarda yüzde 5, dış hatlarda yüzde 73 düşüş yaşandı. Ortalama düşüş miktarı yüzde 9 olarak gerçekleşti.

Bu rakamlara göre, Ordu-Giresun Havalimanı, açıldığı 2015 yılı Mayıs ayından bugüne kadar olan sürede 3 milyon 119 bin 100 yolcuya hizmet verdi.

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