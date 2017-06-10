Ordu-Giresun Havalimanı bölgenin değerini artırdı

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, yeni inşa edilen havalimanı ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

YOLCU KAPASİTESİ 1,5 MİLYONU AŞTI"

Yılmaz, ""Avrupa’da ilk kez deniz üzeri doldurularak inşa edilen Ordu-Giresun Havalimanı Gülyalı ilçesinin adeta kaderini değiştirdi. 20 sene önce, dünyada deniz üzerine havalimanı yapılacak ve bunlardan biri de Gülyalı ilçesinde olacak denilmiş olsaydı buna bir Allah’ın kulu inanmazdı. Şimdi ise havalimanımızdan günde 44 uçuş yapılıyor. 3 yıl önce bize bu havalimanı bozuk, çalışmaz denildi, ancak kurulduğu günden bu yana yolcu kapasitesi 1,5 milyonu aştı" dedi.

ARSA FİYATLARI YÜKSELDİ

Yılmaz, Gülyalı’nın yaşanabilir en güzel ilçelerden biri olduğunu ancak yatırımcıların arsa fiyatlarının yüksek olmasından dolayı yakındığını dile getirdi.