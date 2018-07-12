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Ordu-Giresun Havalimanı haziran ayında rekor kırdı

Ordu- Giresun Havalimanı; haziran ayında 92 bin 899 yolcuya hizmet verdi.

İHA | 12.07.2018 - 08:56..
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DHMİ Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan 2018 yılı Haziran ayı havalimanı istatistiklerine göre; Haziran ayında Ordu- Giresun havalimanında iç hat yolcu trafiği bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 13 artışla 91 bin 241, dış hat yolcu trafiği bin 658, toplamda ise yüzde 10 artışla 92 bin 899 oldu.

YÜZDE 1'LİK ARTIŞ

2018 yılı Haziran ayında Ordu-Giresun havalimanına iç hat iniş-kalkış yapan uçak trafiği bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1 artışla 647 oldu. Dış hatlar uçak trafiği 14 olmak üzere toplam uçak trafiği ise 661’e ulaştı.

Ordu-Giresun Havalimanı haziran ayında rekor kırdı

UÇAK TRAFİĞİ DE ARTTI

2018 yılı Haziran ayında Ordu- Giresun havalimanı yük (kargo+posta+bagaj) trafiği ise toplamda yüzde 13 artışla 747 ton olarak gerçekleşti. Buna göre 2018 yılı Ocak- Haziran ayı istatistiklerine göre ise Ordu- Giresun havalimanından bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4 artışla 509 bin 54 yolcu hizmet aldı.

Hizmet verilen toplam uçak trafiği 3 bin 639’a, yük (Kargo+Posta+Bagaj) trafiği ise yüzde 5 artışla 3 bin 717 tona ulaştı.

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