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Ordu-Giresun Havalimanı'na Almanya seferleri başlıyor

Ordu-Giresun Havalimanı'nda Almanya seferleri karşılıklı olarak 20 Haziran itibarıyla start alacak.

01.06.2017 - 16:20
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Vali Balkanlıoğlu yaptığı açıklamada, daha önce 1 Mart'ta başlaması planlanan seferlerin, 20 Haziran olarak yeniden düzenlendiğini belirtti.

Seferlerin Köln, Münih, Stuttgart ve Düsseldorf şehirlerine yapılacağını ifade eden Balkanlıoğlu, karşılıklı seferlerin Türk Hava Yolları'nın yanı sıra özel havayolu şirketlerince de gerçekleştirileceğini söyledi.

İlk Almanya seferinin 20 ve 29 Haziran'da Köln şehrine yapılacağını dile getiren Balkanlıoğlu, daha sonra 8 Temmuz'da Münih şehrine karşılıklı sefer düzenleneceğini aktardı.

"KASIM AYINA KADAR SÜRECEK"

Balkanlıoğlu, 18 Temmuz'da Stuttgart seferinin düzenleneceğini belirterek, "3 Ağustos'ta Düsseldorf şehrine karşılıklı sefer düzenlenecek. Bu seferler aralıklarla kasım ayına kadar sürecek." dedi.

Gurbetçilerin şimdiden uçak biletlerine yoğun ilgi gösterdiğine dikkati çeken Balkanlıoğlu, tüm uçakların yüzde yüz doluluğa ulaşacağını tahmin ettiklerini kaydetti.

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