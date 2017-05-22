taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
95.940
USD
3,5685
EURO
3,9873
ALTIN
143,99
PETR
53,9300

Ordu-Giresun Havalimanı'na rekor yolcu

Deniz üzerine 36 milyon ton taş dökülerek inşa edilen Ordu-Giresun Havalimanı'nı kullanan yolcu sayısı 1 milyon 460 bini buldu.

22.05.2017 - 11:05
  1. Haberler
  2. Ekonomi

ORDU

Ordu Valisi İrfan Balkanlıoğlu yaptığı açıklamada, havalanının resmi açılışının 22 Mayıs 2015'te yapıldığını hatırlattı.

TAHMİNLERİ ALT ÜST ETTİ

Havalimanı'ndan 2 yılda yaklaşık 1 milyon 460 bin yolcu yararlandığını bildiren Balkanlıoğlu, Türkiye ve Avrupa'nın deniz üzerine inşa edilen ilk ve tek havalimanı olma özelliğini taşıyan havalimanın tahminleri alt üst ettiğini dile getirdi.

Balkanlıoğlu, havalimanının turizm açısından bölgeye çok ciddi katkısı olduğunu vurgulayarak, Türkiye'de en çok yolcunun kullandığı havalimanları arasında yer alan havalimanında yazın yoğunluğun daha da artmasının beklendiğini kaydetti.

GÜNDE ORTALAMA 21 SEFER

Havalimanının inşasında 36 milyon ton taş kullanıldığını anımsatan Balkanlıoğlu, "Deniz dalgalarından adeta kale gibi korunan havalimanı hiç kuşkusuz en çok Ordu ve Giresunlu gurbetçilerimizin yüzünü güldürdü. Havalimanı sayesinde gurbetteki vatandaşlarımız bir saat içinde ailelerinin yanında olabiliyor. Bu havalimanı bölge halkı için vazgeçilmez bir proje oldu." diye konuştu.

11 BİNİ AŞKIN SEFER YAPILDI

Balkanlıoğlu, havalimanından şu ana kadar 11 bin 400 uçak seferinin yapıldığı bilgisini de vererek, "Havalimanından 2 yılda yaklaşık 1 milyon 460 bin yolcu yararlandı. Ayrıca havalimanından şimdiye kadar 10 bin 350 ton yük taşındı. Günlük ortalama 21 sefer düzenleniyor. Bu sefer sayısı yaz ve kış aylarında ise değişebiliyor." şeklinde konuştu.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Darbeciler hakim karşısına çıkıyor

Darbeciler hakim karşısına çıkıyor

147
Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı Final Four finalinde

Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı Final Four finalinde

19
Cannes'a katılan Fahriye Evcen'i kameralar yine görmedi

Cannes'a katılan Fahriye Evcen'i kameralar yine görmedi

63
Vatandaşlardan FETÖ'cülere küfürlü tepki

Vatandaşlardan FETÖ'cülere küfürlü tepki

87
Kupayı tuzlayan Nusret'e kızan Barış Hersek

Kupayı tuzlayan Nusret'e kızan Barış Hersek

63
İsmail Küçükkaya: Artık Cumhurbaşkanımız demeyeceğim

İsmail Küçükkaya: Artık Cumhurbaşkanımız demeyeceğim

452
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Obradovic'e tebrik telefonu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Obradovic'e tebrik telefonu

20
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM