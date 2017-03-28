Ordu-Giresun Havalimanı'nda yolcu sayısı 1 milyonu aştı

Ordu ve Giresun illerinin ortaklaşa kullanımı amacıyla Ordu’nun Gülyalı İlçesi’nde, deniz üzerine dolguyla yapılan Ordu-Giresun Havalimanı’na ilgi her geçen gün artıyor. Ordu İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Ordu-Giresun Havalimanı Şube Müdürlüğü tarafından, havalimanının faaliyetleri açıklandı.

YOLCU SAYISI 1 MİLYONU AŞTI

22 Mayıs 2015 tarihinde hizmete açılan Ordu-Giresun Havalimanı’n şu ana kadar 1 milyon 221 bin 695 yolcunun uçuş için kullandığı belirtildi.

HAFTALIK ORTALAMA 62 UÇAK İNİŞ-KALKIŞ YAPIYOR

Havalimanında iç hatlarda Ankara, İstanbul Atatürk ve Sabiha Gökçen ile İzmir seferleri gerçekleştirildiği, dış hatlarda ise Kıbrıs seferlerinin düzenlendiği vurgulandı. Haftalık ortalama 62 uçağın iniş yaptığı Ordu-Giresun Havalimanı’nda, 62 uçakta kalkış gerçekleştiriyor.

Havalimanına haftalık ortalama 10 bin 381 yolcu gelirken, 9 bin 652 yolcunun da gidiş yaptığı belirtildi. Havalimanında tüm yolcular GBT sorgulamasından geçerken, bugüne kadar aranan 128 kişi yakalanarak adli mercilere teslim edildi.





